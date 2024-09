“IO, LA PIÙ GRANDE PUTTANA DI FRANCIA, NON HO TROVATO UN UOMO VERO, E DEGNO DI ME: IO HO AVUTO UOMINI TROPPO GIOVANI, E INESPERTI”

Barbara Costa per Dagospia

brigitte bardot a 20 anni

La “più grande p*ttana di Francia” tocca i 90 senza “avere trovato un uomo vero, e degno di me: io ho avuto uomini troppo giovani, e inesperti, che mi hanno dato grattacapi, e disinganno”. E orgasmi, Brigitte, non la fare così esagerata! E la Bardot non mi si offende per quel p*ttana lì sopra, preso pari pari dalla sua autobiografia: che BB abbia con tale prestigio folleggiato se lo dice e se lo scrive fiera, e più volte: “Io, simbolo del peccato, della perversione, ero io la bagascia, la p*ttana, quella che prende e butta via, la mantide religiosa, la mangiatrice di uomini”.

bardot godard 1

Solo perché la belva Brigitte menava ai registi (vero Clouzot?), e nei film e sulle riviste stava nuda, “mostravo il mio corpo, un bell’involucro!”, seguendo devota l’istinto “d’accogliere a lenzuola aperte” ogni uomo che le piacesse!

brigitte bardot saint tropez

“Ho voluto aver la botte piena e il marito ubriaco, io”, e li ha avuti, prendendoseli tutti, da femmina rapace “affamata di carne e sesso facile… io, la bestia nera di ogni donna sposata”!!! Alè, eccola, la verità indicibile: carissima Brigitte, grazie per averlo dichiarato e dimostrato: gli uomini irresistibili sono quelli non liberi! Il mondo si regge e va avanti per il sesso abbondante e clandestino che ti fai con gli uomini delle altre. Avanti, potete maledirmi, maledirci, quanto volete, ma i più proibiti piaceri stanno e arrivano così.

brigitte bardot jacques charrier 1959

E la Bardot, lei ha cambiato uomini “come fossero vestiti”. Al netto di un’unica esperienza lesbo, con Odile Rodin, e si girava "Ragazze Folli", quanti uomini sono riusciti a baciare il neo che Brigitte ha sotto il seno destro? Un po’ tutti i protagonisti dei suoi film tranne Michel Piccoli (“non era esattamente il mio tipo”). E poi cantanti, chitarristi, membri del jet-set, sfaccendati… chiunque fosse di suo clitoride gradimento. Passioni vere o flirt o sc*pate di vendetta, di corna, per dispetto, e al contempo, al marito di turno, e all’amante: “Non per cattiveria, è che avevo deciso di essere felice”!

brigitte bardot 23

La Bardot ha perso la verginità a 15 anni col bonissimo e squattrinato Roger Vadim, futuro regista di fama, pigmalione e marito di BB 18enne (“l’ho sposato per fare l’amore secondo la legge!”). Ma fanno sesso subito, lo fanno in ogni luogo trovino modo, in auto, a casa di lei coi genitori fuori, ma qui solo sveltine in salotto, è rischioso farlo in camera da letto: come ricomporsi se mamma e papà rientrano prima? In salotto orecchi all’ascensore…!

brigitte bardot harley davidson

Mamma e papà Bardot la credono inviolata e mai hanno saputo che la loro "bambina" è rimasta incinta: la volta che gli ha chiesto il permesso di andare “a Megève, a riposarmi”, in realtà è andata in Svizzera con Vadim ad abortire (abortire era illegale ovunque e per chiunque, e BB era pure minorenne). E non lo sanno che abortisce di nuovo 19enne e coniugata Vadim (col quale aveva già ricambiato le corna, con un musicista romano, e con Jean Louis Trintignant), perché la Bardot i figli non li vuole, mai li ha voluti, “la maternità è una punizione divina”, specie se ti piace il sesso, ne sei schiava, e vivi per farlo.

brigitte bardot bernard d ormal

Dopo Vadim, Brigitte si sposa con l’attore Jacques Charrier (“un bamboccio, mantenuto da me”) soltanto perché contro il BB volere la mette incinta e lei non riesce ad abortire: non v’è mammana che accetta il rischio di "toccare" Brigitte Bardot star mondiale, e per nessuna somma. Brigitte per liberarsi del feto le tenta tutte: bagni d’acqua gelida, si fa iniezioni “che danno contrazioni abbreviando i ritardi non irreversibili”, e BB si dà “i pugni sulla pancia, andavo a sbattere col ventre sui mobili”, ogni pazzia, pur di sgravarsene, da ultimo “una overdose di sonniferi”.

brigitte bardot in camerino

Ma la salvano. Lei e il figlio. Che nasce, si chiama Nicholas, e BB non lo allatta. Lo affida a una tata, e lo istalla a frignare nell’appartamento adiacente al suo. BB l’ha "accettato" solo da adulto, e da adulta. Durante la gravidanza, per il riacutizzarsi di un problema ai reni, a Brigitte viene data la morfina. Dai medici. Ne diventa dipendente, per mesi, e mesi.

brigitte bardot 20

“Mi giudicavano perché osavo vivere!”, a te, BB, che hai “fruttato alla Francia come la Renault”, e illusi quelli che si struggono per la relazione tra la sposata Bardot e Serge Gainsbourg: è stato “un amore folle” sì, ma BB c’ha messo niente a mollarlo per tornarsene dal marito miliardario Gunther Sachs. A lei andava bene così. E Gigi Rizzi, quanto c’ha sc*glionato, pavone, col suo amore con BB? Son stati insieme una sola estate, e nemmeno tutta, e poi… vai col prossimo!

bardot birkin

Passati i 35, la Bardot ha inanellato tutti 20enni: gigolò, “storie basate sull’attrazione fisica”, e per non stare da sola. E poi Brigitte detesta “le minestre riscaldate, non ci credo, io non ho mai ricominciato una storia finita”. Se ami gli estremi, non agisci con misura. Si è tolta lo sfizio di sc*parsi Jimi Hendrix, incrociato in aeroporto a Parigi, sedotto seduta stante, e Warren Beatty, “di un fascino devastate: resistergli, e perché?”. BB ha il suo rimpianto: non essersi presa Alain Delon.

Come Delon, la Bardot è di destra, vota fedelmente a destra, ha avuto per De Gaulle “amore filiale”. Il ′68, il Maggio di Parigi, per BB è stato “l’orgia in piazza!”. Lei fuggì a Roma. Un politico di destra se l’è infine sposato, Bernard d’Ormale. Brigitte è pro prostituzione, “io riaprirei i bordelli”. Che ne pensa del libero amore? “Non penso mai quando faccio l’amore”.

brigitte bardot gunther sachs 2

Qualche cattiveria sulle colleghe? Anita Ekberg “aveva seni così grossi che sembravano due palle di cannone”, Catherine Deneuve, “esasperante”, e Sophia Loren e Gina Lollobrigida, “in pubblico stavano solo a poppe e a diamanti in fuori”. Il miglior gioiello per BB? “Un enorme succhiotto, da ostentare orgogliosa e altera”.

E ora la voglio dire io una cattiveria: guardate la Bardot ragazza, senza un filo di trucco, senza manicure né parrucchiere. Toglie il fiato. Ma guardatela pure a 40 anni, e oltre, struccata e senza un ritocco che sia uno: tutte ′ste influencer, punturate, plastificate, e app-foto-filtrate… al confronto, ma dimettetevi in massa!

