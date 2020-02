“IO E RAZ DOBBIAMO FARE UNA CONFESSIONE: SIAMO ANDATI A LETTO INSIEME” - LA RIVELAZIONE HOT DI BARBARA D’URSO CHE OSPITA L'ATTORE (PER MANCANZA DI PROVE) A “LIVE” E LO DIFENDE DOPO LE FRECCIATINE DI PAOLA BARALE. LUI SMENTISCE LA “LEGGENDA” SULLA CASTITÀ: “FACCIO SESSO COME TUTTI” - “PAOLA? È STATA LEI A VENIRE A CERCARMI SULL'ISOLA DEI FAMOSI. NON POSSO ENTRARE NELLA MENTE DI UN’ALTRA PERSONA, ABBIAMO AVUTO LA FORTUNA DI AVER VISSUTO MOMENTI MOLTO INTIMI, MA…” – VIDEO

LO SPIRITO DI RAZ DEGAN

PAOLA BARALE VS RAZ DEGAN

1 - Barbara D'Urso e la confessione hot a Live: «Io e Raz Degan siamo andati a letto insieme»

Ida Di Grazia per www.leggo.it

Barbara D'Urso e la confessione hot a Live: «Io e Raz Degan siamo andati a letto insieme». A Live non è la D'Urso, la conduttrice ha rivelato un piccolo segreto su lei e Raz Degan che ha divertito molto il pubblico in studio.

Raz Degan è uno degli ospiti di Live non è la D'urso. L'attore alla prova delle sfere è stato interrogato a proposito delle ultime dichiarazione di Paola Barale che domenica scorsa, proprio a Live aveva detto: «è finito nel dimenticatoio» preferendo non parlare più di lui. Dentro le sfere, tra gli altri, anche Alba Parietti che lo definisce narcisista e soprattutto lo accusa di aver "sfruttato" la popolarità di Paola Barale per vincere l'Isola dei famosi.

Accuse che Degan rispedisce al mittente: «mi chiami narcisista e metti in dubbio il mio amore, ma non è così. Non so perché Paola Barale non ne vuole parlare, bisogna chiedere a lei. Quando sono stato all'isola ci eravamo lasciati già due anni prima. La fortuna di aver vissuto dei momenti intimi era il regalo più grosso, lo sai che i rapporti sono basati sui momenti belli, intimi e di grande difficoltà.

Quando siamo stati all'isola ci eravamo lasciati già due anni prima. Paola ha scelto di venire a trovarmi, era un bella sorpresa. Io non sapevo che arrivava». A stemperare la tensione ci ha pensato Barbara D'Urso che ha fatto una rivelazione hot e choc allo stesso tempo: «Io e Raz Degan siamo andati a letto insieme». Applausi del pubblico in studio ma ovviamente si tratta di fiction, i due hanno recitato insieme in passato.

2 - LIVE - NON È LA D'URSO, RAZ DEGAN REPLICA ALLA BARALE E SMENTISCE LA CASTITÀ: "FACCIO SESSO COME TUTTI!"

Da www.comingsoon.it

Ieri, domenica 2 febbraio 2020, Raz Degan è stato ospite nel salotto di Live-Non è la D'Urso dove ha affrontato le cinque sfere. Solo una settimana fa, il bel ex modello e attore israeliano è stato al centro del gossip per forte dichiarazione rilasciata da Paola Barale, sua storica ex.

La presentatrice, intervistata da Barbara D'Urso, ha ammesso di aver sofferto per la fine della sua storia d'amore con Raz ma di aver trovato un modo efficace per proteggere il suo cuore dal dolore: "Ho una grandissima caratteristica, non so se sia un pregio o un difetto. Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno veramente fatto del male".

La frecciatina della conduttrice è giunta anche alle orecchie dell'ex marito Gianni Sperti, che ha eclissato elegantemente le accuse. L' opinionista di Uomini e Donne ha dichiarato: “Dopo quasi venti anni penso sia inutile parlare di Paola, della quale ho un ricordo positivo. La mia vita è andata avanti e la sua pure. Io oggi sono felice e sereno e le auguro la stessa felicità, ma non ha più senso parlare della nostra storia".

Raz, invece, è finito al centro delle polemiche per le dichiarazioni fatte proprio ieri sera a Live. In particolare, Alba Parietti si è detta sconcertata dall'atteggiamento dell'attore, arrivando ad ipotizzare che l'uomo abbia utilizzato la Barale per vincere la dodicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Incalzato dalla Parietti, Degan ha replicato: "Io non posso entrare nella mente di un’altra persona, il rapporto era terminato due anni prima dell’Isola, abbiamo avuto la fortuna di aver vissuto momenti intimi, ma i rapporti sono complicati. Io non sapevo che arrivava all’Isola, non l’ho chiamata io, l’ho apprezzato molto, lì le emozioni sono molto forti. Però non capisco di cosa mi accusate, sono passati 5 anni, non riesco a capire il discorso”.

Anche Lemme ha riservato parole al vetriolo per il bel israeliano, asserendo: "Sei un ex modello, un attore fallito, hai fatto quattro, cinque filmetti, ti atteggi a sciamano, non hai concluso niente, non sei niente”. Dopo aver risposto in modo evasivo, Degan ha precisato che le ipotesi sulla sua castità sono infondate: "Non è assolutamente vero quello che si dice. Faccio s**so fortunatamente come tutti gli uomini”.

Le voci sulla sua castità ventennale erano state riportare da Rocco Siffredi, suo compagno durante l'esperienza come naufrago. La Barale replicherà o sceglierà di lasciare Degan nel dimenticatoio?

