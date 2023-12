“IO E RENATO ZERO ANDAVAMO AL PIPER INSIEME. ERAVAMO MAGRI MAGRI, OGGI SIAMO MARISA MERLINI E SORA LELLA” - CHRISTIAN DE SICA SI RACCONTA IN UN LIBRO

Arianna Finos per La Repubblica - Estratti

christian de sica renato zero

Non cinepanettoni, ma I limoni d’inverno. In una sorta di benedetto contrappasso artistico Christian De Sica, dopo tanti cialtroni natalizi, porta sullo schermo e in piattaforma ritratti di uomini che amano davvero le donne. Nel film di Caterina Carone (in sala con Europictures) l’attore, 72 anni, è un professore malato d’Alzheimer che stringe una dolce amicizia con la dirimpettaia Teresa Saponangelo. Dal 21 su Prime Video lo vedremo nella serie Gigolò per caso, in cui soddisfa senza giudizio e con partecipazione, le più stravaganti fantasie delle clienti.

'I limoni d'inverno', Christian De Sica: “Dopo tanti cattivi da commedia finalmente interpreto un uomo buono e fragile come me”. Di mascalzoni ne ha fatti tanti.

«Si ride col demonio, non con San Francesco, quei personaggi li prendevo in giro, ma magari le ho fatte diventare simpatiche queste carogne. Ma ho illustri precedenti prima di me lo faceva Alberto Sordi».

famiglia de sica

Nel suo libro appena uscito, “Due o tre cose che mi sono capitate. Gli incontri di una vita”, c’è un capitolo dediato a Sordi, che le diceva “mi devi accendere un lumicino”.

«Quando ho iniziato avevo un fisico borghese, i comici sono popolari; per essere credibile come fratello di Jerry Calà o amico di Carlo Verdone serviva il dialetto: mi sono ispirato a Sordi che era uno di famiglia. Lo consideravo uno zio, era sempre a casa mia. Il suo primo film, Mamma mia che impressione glielo ha prodotto mio padre».

Il “cattivo” Paolo Villaggio?

«Ci ho fatto tanti film insieme. Era colto e intelligente, ma anche molto cattivo. Aveva un umorismo cattivo. È stato un grande, dopo Totò c’è lui. Alberto era sempre sé stesso, Villaggio ha inventato una maschera che non c’entrava nulla con lui».

christian de sica renato zero

Maurizio Costanzo.

«Con lui ho iniziato la tv, Alle 7 della sera, lui era ancora solo un autore che scriveva le battute comiche per me, Villaggio. Subito dopo mi chiamò Antonello Falqui per gli spettacoli come Bambole non c’è una lira, Studio Ottanta. A Maurizio devo tanto. Aveva paura di prendere l’aereo da Roma a Milano, partivamo insieme col vagone letto di notte, dopo le prime puntate alcuni ragazzini mi salutarono, io abbassai la testa e lui mi disse “tu devi salutarli, questi sono il tuo futuro”».

Con sua moglie Silvia condividete tutti i ricordi.

«L’ho conosciuta facendo i compiti a casa di Carlo. Lei aveva 14 anni, io 7 di più. Non ci siamo più lasciati, ridiamo insieme, c’è un bel rispetto. Siamo cresciuti e scoperto tutto; amore vita lavoro. È la persona più importante della mia vita, con mamma e papà».

La sua droga si chiama Frank Sinatra?

«Appartengo alla generazione dei Rolling Stones ma avendo un padre che mi ha fatto a cinquant’anni sono cresciuto con quella musica lì, tanto che mio fratello ha fatto il musicista. Quando ho un problema, i guai, le tasse, mi metto Sinatra e mi rialza l’umore».

christian de sica cover

Al Piper con Renato.

«Eravamo coetanei, andavamo al Piper, lui era nei collettoni di Rita Pavone. Usciva di casa vestito normale, si metteva le calzamaglie e le piume. Eravamo magri magri, oggi siamo Marisa Merlini e Sora Lella».

Bettino Craxi e il mare di Tunisi.

«Quando Carlo si è sposato con Gianna, siccome ha paura dell’aereo di chiese di fare il viaggio di nozze insieme. Siamo partiti tutti per Tunisi, dove in un bar abbiamo conosciuto Craxi. Io e Silvia siamo diventati suoi amici, tornati a casa sua. La mattina ci svegliavamo presto, andavo in salotto e c’erano tutti i giornali italiani. Tutte le mattine, dopo il caffè chiamava Andreotti, che definiva “un uomo olimpionico”. Mi ha fatto tenerezza che dopo tanti anni, vedere che quest’uomo così potente era sepolto in una piccola bara sulla sabbia».

Carolina di Monaco, "la napoletana”...

christian de sica renato zero

«Sì, aveva la vitalità delle ragazze napoletane sveglie. Era coltissima, potevi parlarci di tutto, dalla letteratura al melodramma. Quando era fidanzata con Robertino Rossellini ci invitarono al palazzo a Montecarlo. Ma poi lui non l’ha voluta sposare ed è finita».

L’avventurosa Ava Gardner?

«Andammo a trovarla con i miei genitori a Madrid, era già grande, aveva finito di girare La Bibbia con John Huston. Durante la serata, aveva bevuto molto, mi fa “suona per me”, e io incapace le strimpello appresso mentre canta The girl from Ipanema. A un certo punto i miei vanno a dormire, lei mi ferma, “andiamo a ballare”. La porto al Corral de la Moreria dove si scatena nel flamenco, ho ancora l’immagine di lei che balla, mentre me ne vado».

Il sogno nel cassetto riguarda i suoi genitori.

verdone de sica 19

«Sì, e forse nel cassetto ci resterà. Sono un vecchio attore, non si crede in me come regista drammatico. Eppure La porta del cielo è più attuale che mai, la storia di papà chiuso nella Basilica di San Paolo che continua a fingere di girare anche quando la pellicola è finita per restare dentro con trecento persone, compresi tanti ebrei, salvandoli dai nazisti. Perché è una storia di amicizia, bontà, fratellanza, umanità, in quel periodo così difficile del nostro Paese».

BRANDO CHRISTIAN DE SICA christian de sica

teresa saponangelo e christian de sica - i limoni d inverno christian de sica - i limoni d inverno teresa saponangelo e christian de sica - i limoni d inverno verdone de sica 5 massimo ghini christian de sica vacanze ai caraibi christian de sica foto porcarelli verdone de sica 2 christian de sica christian de sica boldi de sica SILVIA VERDONE BRANDO CHRISTIAN DE SICA