“IO A SANREMO? SE VOGLIONO STO QUA” – MASSIMO BONELLI, ORGANIZZATORE DEL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO, SI CANDIDA COME DIRETTORE ARTISTICO PER IL FESTIVAL: “A ME PIACEREBBE RIFONDARE SANREMO GIOVANI, SAREBBE UNA BELLA SFIDA. ASCOLTO TANTA MUSICA E PENSO DI AVERE IL POLSO DELLA SITUAZIONE, CI SONO ARTISTI ANCHE DI 50 ANNI CHE DOVREBBERO ESSERE LANCIATI…”

massimo bonelli

(ANSA) - "Io a Sanremo? Se vogliono sto qua, ma non penso di avere le capacità per fare il direttore artistico, anche perché non so condurre, e il trend è stato fare entrambe le cose". Lo dice Massimo Bonelli, direttore artistico e organizzatore generale del Primo Maggio quest'anno al Circo Massimo, alla conferenza stampa di presentazione del Concertone, rispondendo a chi gli chiede se gli siano arrivate proposte legate al festival.

"A me piacerebbe rifondare Sanremo Giovani - aggiunge -, sarebbe una bella sfida. Ascolto tanta musica e penso di avere il polso della situazione, perché facendo il primo maggio da tanti anni, credo di avere la capacità di intercettare il nuovo". Per lui il concetto di Sanremo Giovani "è superato, oggi i giovani vincono Sanremo, basti pensare a Blanco". Ci sono "artisti anche di 50 anni che dovrebbero essere lanciati. C'è la funzione di scouting che può fare Sanremo, dando ad esempio vetrina a cinque, 10 artisti che magari non hanno avuto l'opportunità di passare per una moda musicale o per una major e che meriterebbero invece di essere conosciuti".

