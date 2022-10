26 ott 2022 08:45

“IO DI SINISTRA? TUTTE CAZZATE” – ANDREA GIAMBRUNO, COMPAGNO DI GIORGIA MELONI, HA ASSISTITO IN UNA TRIBUNETTA DI MONTECITORIO AL DISCORSO DELLA NEOPREMIER – “E’ STATO COMMOVENTE. LA PARTE MIGLIORE? IL FINALE, SULLA CAPACITA’ DI NON TRADIRE IL MANDATO DEGLI ITALIANI" - GLISSA SU SALVINI CHE HA PROVATO A PRENDERSI LA SCENA: “LASCIATEMI STARE” – GIAMBRUNO E "DONNA GIORGIA" NON SI TRASFERIRANNO A PALAZZO CHIGI: “DOBBIAMO TUTELARE NOSTRA FIGLIA”