“IO SO DALLE MIE AMICHE…” – NUOVO CAPITOLO DEL ‘GAY GATE’ AL “GRANDE FRATELLO”: GUENDALINA CANESSA PARLA CON CRISTIAN IMPARATO FACENDOGLI CAPIRE, IN MANIERA CRIPTICA, DI SAPERE CHE MICHAEL TERLIZZI È OMOSESSUALE: “MI SA CHE LUI È TERRORIZZATO DA QUESTA COSA” – IMPARATO REPLICA: “IO DA UNA PARTE SENTO CHE C’È QUALCOSA CHE NON VA” E POI SPIFFERA TUTTO A… (VIDEO)

Roberto Mallò per "www.davidemaggio.it"

Ci risiamo! Al Grande Fratello 2019 si torna a parlare della presunta omosessualità di Michael Terlizzi. Nel corso di un dialogo con Cristian Imparato, Guendalina Canessa ha lasciato intendere di sapere qualcosa di taciuto sulla vita privata del concorrente.

In una maniera un po’ contorta, l’ospite della settimana ha fatto implicitamente riferimento ad alcune relazioni avute da Terlizzi con i suoi amici: “Quello che vedo, io so di mio, dalle mie amiche (fa un occhiolino a Imparato, lasciandogli intendere di stare “parlando in codice”, ndDM),dai miei amici, no? E mi sa che lui è terrorizzato da questa cosa. Ora non ti so dire se ancora stavano un po’ gestendo questa cosa (altro occhiolino, ndDM) e ancora, però prima o poi (…)

Ognuno, per carità, ha i suoi tempi, il suo percorso, quando vorrà (…) Me l’hanno detto i miei amici. So quello e so anche un’altra cosa che ti dirò fuori con un bicchiere di vino. So una cosa, è una cosa fisica. (…) “.

Imparato, ricordando che nei primi giorni di convivenza con Michael ha cercato di aiutarlo ad “uscire fuori”, ha in qualche modo supportato quanto detto dalla coinquilina:

“Non esce… Io da una parte sento che c’è qualcosa che non va (…) Una persona come me che vive questa cosa e percepisce in un’altra qualcosa di bello, represso, che potrebbe essere uscito fuori con grande stile, con grande dolcezza, con grande caparbietà (…) E poi quello che ci rimette sono io, lo so, ma va bene così”.

Fatto sta che Imparato, sentendosi forse in colpa per quanto detto con Guendalina, si è avvicinato in seguito a Terlizzi, lasciandogli intendere che aveva parlato con qualcun altro dei suoi presunti gusti sessuali.

Il figlio del pugile Franco, in questo caso, ha preferito non farsi “sconvolgere” dalla polemica e, oltre ad annunciare che riderebbe di fronte a nuove insinuazioni sul suo conto, ha sottolineato che preferirebbe che le persone gli dicessero in faccia ciò che pensano di lui. Michael ha comunque precisato: “Io non avrei problemi a dire che sono gay. Ti dico che non ho mai avuto esperienze con uomini, perchè non sono mai stato attratto da un maschio”.

Questo scambio di opinioni, chiamiamole così, diventerà oggetto di discussione nel prossimo prime time del GF16? E, in quel caso, come la prenderà Michael? Viene da pensare che Guendalina, visto la conclusione “a tarallucci e vino” della sua diatriba con Francesca De Andrè, abbia trovato un nuovo argomento per stare al centro dell’attenzione.

Comunque sia fare coming out, a prescindere da Terlizzi, è un momento serio e ogni persona ha il diritto di farlo come e quando vuole. Forzare la confessione, con il continuo chiacchiericcio, non è certamente un segno di rispetto.

