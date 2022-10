MEMO REMIGI PALPEGGIA JESSICA MORLACCHI A OGGI E UN ALTRO GIORNO

Da “La Zanzara – Radio24”

Memo Remigi, cantante e conduttore tv, è al centro di una polemica a causa di una palpata al sedere della collega di trasmissione Jessica Morlacchi. A causa di questo Remigi è stato sospeso da “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone.

A La Zanzara su Radio 24 il cantante ha raccontato il momento: “Sono stati cinque giorni senza darmi nessuna notizia, è una cosa ingiusta visto che non è stata neanche approfondita la cosa.

Tutto è nato da un video pubblicato sui social dove si vede la mia mano che scivola e dà una pacchettina sul sedere.

Era un segno di “buona trasmissione” come il “merda” che si dice, anche perchè ho un rapporto piacevole e gradevole con i miei compagni di viaggio. Ma era già successo, durante le prove”

“C’è un rapporto di amicizia e goliardia tra noi - continua Remigi a La Zanzara -

Non ho mai molestato nessuno e la sto provando a contattare ma non risponde. Non capisco perchè.

Forse c’è rimasta male ma abbiamo sempre giocato e scherzato anche per rendere più piacevoli i rapporto. Cazzo scrivi sui social qualcosa e dì che Remigi non è un vecchio libidinoso”

“Come ha reagito alla palpata? Niente, si vede nel video come ha spostato la mano, mica le ho stretto la chiappa. Il licenziamento in diretta? Tutto fa spettacolo, anche questo. Io vecchio porco? Posso dire di essere vecchio ma non porco, è ingiusto che mi si accusi di questa stronzata, qui stanno montando una cosa al di fuori della normalità. Non esageriamo”

