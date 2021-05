“ISOLDE” DEI FAMOSI – CRISTIANA LAURO: “DURANTE LA PUNTATA DI IERI DELL'ISOLA, IN DIRETTA DA PLAYA PALAPA, LA SCIATRICE ITALIANA HA OSATO PRENDERE LA PAROLA PER UN ATTIMO PER RICORDARE CHE LE DONNE NON DEVONO SEMBRARE ESTETICAMENTE TUTTE UGUALI PUR DI PIACERE” – “A ME È SEMBRATO UN BEL MESSAGGIO, MA ILARY BLASI, MOGLIE DI TOTTI E ‘ASFALTATRICE’ PER RICONOSCIMENTI, HA STORTO IL MUSO DI BRUTTO E CAMBIATO SUBITO DISCORSO, COME SE…”

Cristiana Lauro per Dagospia

Mi sa che Isolde Kostner è andata di traverso a Ilary Blasi sul finale del collegamento, durante la puntata di ieri in diretta da Playa Palapa, in Honduras. La campionessa sciatrice italiana potrebbe esibire il curriculum più rispettoso di tutti su quel bagnasciuga (l’unico) e non lo fa. Ma ieri ha osato prendere la parola per un attimo durante le nomination - con garbo e grazia - per ricordare che le donne non devono sembrare esteticamente tutte uguali pur di piacere.

Isolde ha semplicemente messo le telespettatrici in sicurezza, le ha esortate a non perdere il fuoco sui propri talenti, le attitudini e tutto il resto nella ricerca ossessiva (oramai routine, inconsapevole trantran quotidiano) di emulare modelli estetici, cliché stabiliti da altri. Una catena spaventosa che, purtroppo, spesso subiamo. A me è sembrato un bel messaggio. Sarà che non ne potevo più del cicaleggio della mamma della fidanzata di quello che Elisabetta Gregoraci non s’era filato di pezza nella casa del Grande Fratello Vip. Mi sfugge il nome ma presto rientrerà in Italia, mi spiace per voi.

Ad ogni modo, Ilary moglie di Totti e “asfaltatrice” per riconoscimenti, ha storto il muso di brutto e cambiato subito discorso, come se Isolde si stesse riferendo a lei e invece il discorso non era così superficiale. La sezione opinionisti ha taciuto, forse suo malgrado (spero), ma la conduttrice che “asfalta” mi fa venire nostalgia di una Roma che amo e dove sono cresciuta col sorriso senza le sue citazioni delle “pippe al sugo”. Sappiate che il romanesco vale molto di più, non è quella roba lì.

