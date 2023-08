“ITALO È GUIDATO DA PROUST IN PERSONA” – LO SFOTTO' DI PIERO CHIAMBRETTI AD ALAIN ELKANN: “SONO IN PRIMA CLASSE VERSO FOGGIA MA NON SO PERCHÉ. IL TRENO VIAGGIA VELOCE. NELLA CARROZZA DI PRIMA CLASSE NESSUNO MI NOTA, SONO INVISIBILE NONOSTANTE SIA VESTITO DI PIUME. LEGGO LA GAZZETTA AL CONTRARIO” – “STANCO DEL MIO IMMOBILISMO SCRIVO CON LA MIA PENNA STILOGRAFICA SULLA MIA GIACCA: ‘MA IN CHE CLASSE SIAMO? PRIMA, EXECUTIVE? SMART? LA RISPOSTA IN CORO È IMMEDIATA…”

Dal profilo Instagram di Piero Chiambretti

piero chiambretti la tv dei 100 e uno 1

Sono in prima classe verso Foggia ma non so perché. Il treno viaggia veloce. Italo è guidato da Proust in persona che spinge il locomotore a manetta per recuperare il tempo perduto nella stazione di Caserta e pure quella di Benevento.

Nella carrozza di prima classe nessuno mi nota, sono invisibile nonostante sia vestito di piume. Sono nervoso, il treno si muove, leggo la Gazzetta al contrario. Intorno a me una decina di eleganti ragazzi con forte accento anglosassone laureandi in ingegneria parlano sottovoce.

LANZICHE-NECCHI - MEME SU ALAIN ELKANN BY EMILIANO CARLI

Hanno abiti sartoriali, uno di loro è un fervente Luterano e crede come Martin Lutero nella salvezza dell'anima. Gli altri lo ascoltano, bevono il te, giocano a scacchi. Il più piccolo della compagnia in tight cita Oscar Wilde sussurrando nelle orecchie degli amici: "La bigamia è avere una moglie di troppo.

La monogamia anche. Stanco del mio immobilismo scrivo con la mia penna stilografica sulla mia giacca : "Ma in che classe siamo? Prima, Executive? Smart?" la risposta in coro è immediata: "L'uomo che pratica una sola classe (sociale) è come lo studioso che non legge altro che un libro" (1886 Edmondo De Amicis. Cuore). Scendo dal treno, i giovani ingegneri per ricordo mi regalano un Rolex d'oro.

MEME SULL ARTICOLO DI ALAIN ELKANN DAL TRENO PER FOGGIA ARTICOLO DI ALAIN ELKANN CONTRO I GIOVANI LANZICHENECCHI IL COMUNICATO SINDACALE DEI GIORNALISTI DI REPUBBLICA CONTRO L ARTICOLO DI ALAIN ELKANN MEME SULL ARTICOLO DI ALAIN ELKANN DAL TRENO PER FOGGIA ALAIN ELKANN ALAIN ELKANN IN TRENO - MEME ALAIN ELKANN IN TRENO PER FOGGIA - MEME BY LUGHINO (SPINOZA) ALAIN ELKANN - LANZICHENECCHI - VIGNETTA VY LE FRASI DI OSHO ALAIN ELKANN IN TRENO - MEME ALAIN ELKANN E LUCIA ANNUNZIATA - FOTO MARCELLINO RADOGNA ALAIN PROUST - MEME BY EMILIANO CARLI ALAIN ELKANN - MEME se un giorno destate un viaggiatore - vignetta by macondo