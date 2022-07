“JOVANOTTI È UN TIPO DA SPIAGGIA, L'ANZIANO SCAVEZZACOLLO PER MAMME” - IL JOVA BEACH DI FERMO COMPORTERÀ LA CHIUSURA PER UNA DECINA DI GIORNI DI UNA VASTA SPIAGGIA LIBERA E MERLO SI SCATENA: "10 GIORNI IN AGOSTO SONO TROPPI. WOODSTOCK DURÒ 3 GIORNI E I FESTIVAL DELL'ISOLA DI WIGHT QUATTRO - IL WWF SPONSOR DEL JOVA BEACH? È UNA FURBIZIA CHE RACCONTA PIÙ IL WWF CHE JOVANOTTI"

Da “Posta e Risposta” – “la Repubblica”

francesco merlo

Caro Merlo, a proposito di concerti estivi e in particolare del Jova beach party, è un costume nazionale occupare spazi pubblici a fini privati.

Ma il diritto del cittadino di muoversi liberamente può essere limitato solo per problemi di ordine pubblico e non per un concerto. Il Jova beach di Fermo comporterà la chiusura per una decina di giorni di una vasta spiaggia libera, molto frequentata dato il periodo.

Non amo Lorenzo Cherubini, ma se si trattasse di Paolo Conte (che adoro) il mio giudizio non cambierebbe. Noto a margine: sponsor del Jova beach è il Wwf nazionale: gli iscritti di Fermo hanno restituito la tessera e chiuso la sezione.

Paolo Antolini - Fermo

LA RISPOSTA DI FRANCESCO MERLO

Sono sicuro che Jovanotti rimetta ogni volta tutto a posto e, benché non sia mai carino tagliarla, anche l'erba ricresce. Eviterei perciò di difenderla filo per filo, trasformando le tamerici in un'ideologia.

jova beach party 2022 lignano sabbiadoro 20

È anche bello che la spiaggia libera, da spazio in cui smarrirsi, diventi spazio in cui ritrovarsi. Tuttavia, è vero che 10 giorni in agosto sono troppi. C'è una giusta misura per tutto: Woodstock nel 1969 durò tre giorni e i Festival dell'isola di Wight ne durano quattro.

jova beach party 2022 lignano sabbiadoro 11

Trovo invece felicemente maliziosa la sua nota sulla sponsorizzazione del Wwf. È una furbizia che racconta più il Wwf che Jovanotti, il quale, onesto, sincero e dolce di pensiero, con la banalità delle sue passioni timorate è un tipo da spiaggia, l'anziano scavezzacollo per mamme. In quanto a Paolo Conte, al mare ce lo vedo, ma solo e con mille lire.

