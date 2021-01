“LEI AVEVA UN ALTRO “- ANDREA RONCATO SGANCIA ACCUSE VELENOSETTE SULL’EX MOGLIE STEFANIA ORLANDO A “LIVE - NON E' LA D'URSO” DOPO AVER SPERGIURATO CHE NON AVREBBE MAI ACCETTATO UN CONFRONTO AL “GF VIP”: “MI HA LASCIATO LEI. AVEVA UN ALTRO, È STATA CON QUESTO QUALCHE ANNO” – CHE TEMPISMO: LA BOMBA PROPRIO MO’ CHE LA ORLANDO NON GLI HA “REGALATO” MANCO MEZZA CLIP AL “GF VIP”… - VIDEO

La bomba di Andrea Roncato su Stefania Orlando, tra le favorite per la vittoria al Grande Fratello Vip su Canale 5. Ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, il comico bolognese rompe il silenzio sulla sua ex moglie, non risparmiandole stoccate velenose. "Due anni è durato il matrimonio, poi ha preso e se n’è andata. Io avendo le spalle larghe ho sempre fatto finta di niente. Ho sempre fatto il superiore a questa cosa. Anche se alla fine poteva anche bruciarmi questa storia".

"Mi ha lasciato lei certo - prosegue Roncato davanti a una D'Urso stupita -. Dice per dei problemi? Certo che c’erano dei problemi, perché lei aveva un altro, quindi un grosso problema. Vabbè, però fa niente. Aveva un altro lei, non c’è niente di male dai. Uno si può innamorare di un altro. Stefania è stata con questo qualche anno.

Comunque è vero che non sono stato un bravo marito, quindi questo l’avrà spinta. Diciamo che è andata via di casa a vivere con un altro, ma forse aveva ragione, non ero il marito giusto. Non sono uno che addossa le colpe alle altri, ho le spalle larghe e mi prendo la responsabilità". Un'intervista a cuore aperto che potrebbe far cambiare idea sulla Orlando a qualche telespettatore.

