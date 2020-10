29 ott 2020 12:16

“LEI HA FIRMATO, ECCO PERCHÉ NON LA VEDIAMO MAI CON ALTRE PERSONE” - VOLETE SAPERE PERCHÉ LA GREGORACI NON MOLLA GLI ORMEGGI E NON SI LASCIA TRAVOLGERE DALLA PASSIONE CON PIERPAOLO PRETELLI? SEMPLICE, IL SUO CONTRATTO POST-MATRIMONIALE CON BRIATORE GLIELO VIETA! - IL “BULLONAIRE” LE HA IMPOSTO DI NON FARSI VEDERE SUI GIORNALI CON UN ALTRO UOMO PER TRE ANNI, ALTRIMENTI DEVE…