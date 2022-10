“LÌ DENTRO È PIENO DI DONNE E UOMINI NUDI NEI QUADRI, IN PIÙ NESSUNO CI HA VISTO. LO RIFAREI” - A "LA ZANZARA" PARLA ALEX MUCCI, UNA DELLE SEXY "INFLUENCER" CHE HA POSTATO LE FOTO CON I CAPEZZOLI DI FUORI AGLI UFFIZI: “NON HO FATTO NULLA CONTRO LE REGOLE. LA RICHIESTA DI TOGLIERE LE FOTO ERA INDEGNA" (ALLORA PERCHÉ LE HANNO "ARCHIVIATE" DAI LORO PROFILI?) - PURE SGARBI SI BUTTA A PESCE NELLA VICENDA: "LE DUE RAGAZZE ANDREBBERO UTILIZZATE (E NON OSTEGGIATE) SE LA LORO POPOLARITÀ SERVIRÀ A PORTARE PIÙ VISITATORI NEI MUSEI”

Da “La Zanzara” – Radio 24

E’ caos per le foto seminude di due star di Onlyfans agli Uffizi. Alexis Mucci e Eva Menta, sex worker, avevano postato su Instagram due foto dove in trasparenza si vedevano i seni. Nella giornata di ieri, prima dei politici fiorentini poi gli stessi Uffizi avevano richiesto la rimozione degli scatti.

Nella notte la Mucci e la Menta hanno archiviato il post a causa di alcune offese ricevute, ma Alexis è intervenuta a La Zanzara su Radio 24 per commentare il fatto: “La richiesta di togliere le foto era indegna, vorrei capire in che modo una mia seminudità in trasparenza possa sbeffeggiare un’opera in cui la donna è completamente nuda.

“Nel mio post non c’è nessun scopo di lucro - continua la sex worker a La Zanzara - non ho taggato nessuna azienda. Sono un privato che ha fatto una foto per i propri social, non devo giustificarmi, non ho fatto nulla che va contro le regole. Quelle foto le ho fatte in tanti altri luoghi, è un contenuto virale e figo. Di certo non vado a farle a Torpignattara, in più vado vestita così cosi anche al centro commerciale”

Alexis Mucci poi chiarisce: “Se fossimo state sguaiate ci avrebbero cacciato fuori, le cose sono state fatte in maniera discretissima e educatissima. Volevo solo esaltare la differenza tra la figura di oggi e quella del passato. Lì dentro è pieno di donne e uomini nudi nei quadri, in più nessuno ci ha visto. Lo rifarei, mica mi vergogno”

Nelle interviste precedenti alla Zanzara Alexis Mucci ha dichiarato: La mia prima foto virale è stata una foto di me al supermercato appoggiata allo scaffale delle patatine con l’ascella sudata”.

"Sono laureata al politecnico di Torino in ingegneria spaziale a 25 anni nel 2013, ho scelto volontariamente di non fare l’ingegnere perché non mi avrebbe resa felice". “Sono una mamma ho una bambina di otto mesi”. "Il mio fidanzato è Davide Marra del podcast Cerbero, attore porno. Siamo una coppia aperta".

“Il contenuto che ho venduto di più mille dollari, un contenuto di masturbazione con la lo squirting come richiesta”. “Per me un uomo che mi dice che si è masturbato davanti una mia foto è il complimento più bello". Pagano anche 100 dollari per essere ignorati”. “Ho un mio feticismo nato con questo lavoro, mi eccito guardando le mie foto nuda"

