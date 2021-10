“AL LICEO MI DICEVANO CHE ERO ELIO DELLE STORIE TESE”; "E COSA DOVREMMO DIRE NOI CHE VENIVAMO CHIAMATI I MIRIAM?” – GLI ELII REPLICANO A MIRIAM LEONE CHE AVEVA FATTO AUTOIRONIA SULLE SOPRACCIGLIA FOLTE - L'ATTRICE RACCONTA DI NON CAPIRE COME MAI LA GENTE LA TROVI BELLA E PARLA ANCHE DEGLI INSULTI SUI SOCIAL: “LA FACILITÀ NEL CRITICARE IL PROSSIMO SONO CHIACCHIERE DA BAR CHE VALGONO ZERO”

Barbara Visentin per corriere.it

L'attrice Miriam Leone, contrariamente a quanto ci si possa a spettare da una ex Miss Italia, ha raccontato in un'intervista al Corriere di essere stata presa in giro per il suo aspetto fisico negli anni in cui andava a scuola. Nello specifico, ha fatto riferimento alle sue folte sopracciglia: «al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese», ha detto. Così la replica fulminante degli Elio non si è fatta attendere, facendo scattare subito l'ilarità dei fan sul web: «Miriam Leone: "Io bullizzata per le mie sopracciglia: mi chiamavano Elio e le Storie Tese". E cosa dovremmo dire noi, che venivamo chiamati "i Miriam"?» hanno scritto i musicisti su Instagram.

La battuta ha divertito molto i follower della band milanese che ha iniziato a replicare con una miriade di commenti. L'attrice, raccontando di non capire come mai la gente la trovi bella, nell'intervista aveva parlato anche degli insulti sui social: «Oggi è divertente perché ho un’età. Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un’accettazione importante della diversità. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia».

