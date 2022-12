14 dic 2022 13:51

“LILIANE MUREKATETE DEVE RISPONDERE DI QUELLO CHE HA FATTO, NON DI COME SI VESTE” – MICHELE SERRA CORRE IN SOCCORSO DI CONCITA DE GREGORIO, CHE S'ERA LANCIATA IN UNA SPERICOLATA DIFESA DI LADY SOUMAHORO (POI DEMOLITA DAL COLLEGA DI “REPUBBLICA”, FRANCESCO BEI): “NON È IN QUESTIONE COME LA SIGNORA MUREKATETE SI MOSTRA SUI SOCIAL, A MENO DI VOLER STABILIRE CHE UNA IMMIGRATA RUANDESE, PER NON INFASTIDIRE NOI INDIGENI, DEVE CONSERVARE QUELLA MODESTIA DI COMPORTAMENTO CHE, DALLE NOSTRE PARTI, REGGE AL MASSIMO FINO ALLA SECONDA MEDIA”