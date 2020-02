“DA LOMBARDO INVIDIO I NAPOLETANI CHE HANNO AVUTO SOLO IL COLERA, ROBA PICCOLA IN CONFRONTO AL CORONA” – IL TWEET DI FELTRI SCATENA IL PANDEMONIO SUI SOCIAL, LA GIORNALISTA ANNA TRIESTE REPLICA A MUSO DURO: “IO INVECE DA NAPOLETANA NON LI INVIDIO I LOMBARDI. AVERE UN CONTERRANEO COME VITTORIO FELTRI DEVE ESSERE 'NA BELLA FIGUR 'E MMERD ONESTAMENTE…"

feltri 9

Da Lombardo devo ammettere che invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera, roba piccola in confronto al Corona. — Vittorio Feltri (@vfeltri) February 21, 2020

FELTRI TWEET

Da Lombardo devo ammettere che invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera, roba piccola in confronto al Corona.

ANNA TRIESTE

anna trieste

Da areanapolit.it

La giornalista del quotidiano Il Mattino e blogger, Anna Trieste, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter rispondendo, tra le altre cose, ad un post scritto dal giornalista Vittorio Feltri. Ecco quanto si legge: "Ha detto Vittorio Feltri che lui da lombardo i napoletani li invidia perché hanno avuto soltanto il colera che è una cosa piccola rispetto al #coronavirus. Ecco. Io invece da napoletana non li invidio i lombardi. Avere un conterraneo come Vittorio Feltri deve essere 'na bella figur 'e mmerd onestamente".

Mentre in Italia sta divampando la paura per il diffondersi del Coronavirus, ci sono 14 casi accertati in Lombardia, Vittorio Feltri, direttore del quotidiano nazionale Libero, ha scritto su Twitter un messaggio che ha fatto molto discutere e indignare tante persone, napoletani e non: "Da Lombardo devo ammettere che invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera, roba piccola in confronto al Corona", il post di Feltri. Parole che non fanno certamente onore a un giornalista come lui.

feltri