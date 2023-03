“LORELLA CUCCARINI ME LA MANGIO VIVA!” – HEATHER PARISI NEL FUORI ONDA DI “BELVE” SENZA FRENI SULLA SUA ETERNA RIVALE: “LE MIE GAMBE ANCORA VANNO. LEI È UN BICCHIERE DI ACQUA ALTO, LISCIA” (CHE VOR DÌ?) – L’INTERVISTA DI “HATER” PARISI A FRANCESCA FAGNANI HA SCATENATO UNA POLEMICA DOPO L’ALTRA - GIUSEPPE CANDELA: “È VENUTA IN ITALIA CON UN JEANS PER DUE OSPITATE (PER PORTARE A CASA DOPPIO CACHET), TORNATA A HONG KONG (DOVE VIVE) CON UNA SMENTITA DELLA FIGLIA E SENZA UN EURO” - VIDEO!

heather parisi belve rivalità lorella cuccarini francesca fagnani pic.twitter.com/vF0WqckKvJ — Spirito Archive (@sidespirito) March 14, 2023

Sono passati giorni dalla messa in onda dell'intervista di Heather Parisi a Belve ma il dibattito sulle sue dichiarazioni è sempre forte. Lo scontro con la figlia Jacqueline Luca e l'incursione dell'ufficiale giudiziario negli studi Rai hanno messo la showgirl sotto i riflettori e le critiche sono piovute un po' da ogni parte. Ora, a metterla nei guai, è un fuorionda registrato a Belve nel quale ha messo nel mirino Lorella Cuccarini.

Durante l'intervista Heather Parisi ha negato che tra lei e Lorella Cuccarini ci sia mai stata rivalità. In più di una occasione Francesca Fagnani ha stuzzicato la sua ospite sull'antagonismo con la ballerina di "La notte vola", ma la showgirl ha tagliato corto: "Stringiamo. Non ho mai visto nessuna come rivale. […]".

Terminata la registrazione, la showgirl è tornata nel backstage e ha chiacchierato con Francesca Fagnani: "Non credere alle cose che dicono. Sono sempre le solite che vogliono mettere zizzania. Neppure sulla presunta rivalità". A quel punto, la conduttrice non ha perso l'occasione di indagare e ha ribattuto: "Come no?! Quella sì".

Le telecamere hanno ripreso tutta la scena e Heather Parisi - decisamente più rilassata che in puntata - si è lasciata sfuggire alcune dichiarazioni contro Lorella Cuccarini, lasciando intendere di essere molto più brava dell'eterna rivale.

"Ma no, no! Perché la mangio viva. La mangio viva! Le mie gambe ancora vanno", ha riso la showgirl mimando con le braccia l'estensione delle gambe, mentre il marito la tratteneva ridendo: "Ecco adesso l'hai detto". Poi, non contenta, la ballerina ha proseguito sminuendo la Cuccarini: "Mi sono scordata di dire una cosa! Perché mi chiedevi di lei. Lei è un bicchiere di acqua alto, liscia". […]

Se la vostra giornata è partita con il piede sbagliato, pensate a Heather Parisi. Venuta in Italia con un jeans per due ospitate (per portare a casa doppio cachet), tornata a Hong Kong con smentita della figlia e senza un euro. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 15, 2023

