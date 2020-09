“MA ALLORA SEI STRONZO”- TOMMASO ZORZI SBROCCA DURANTE LA DIRETTA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” E INSULTA ALFONSO SIGNORINI CHE LO AVEVA “RIMPROVERATO” PER UNA SCENETTA SCEMA SUL COMING OUT DI GABRIEL GARKO – LUI SI OFFENDE E MINACCIA DI ABBANDONARE LA CASA: “MI FA GIRARE IL CAZZO QUESTA ROBA. SE QUESTO È IL GIOCO IO ME NE VADO ORA. HO FATTO DUEMILA ROBE E LORO NE PRENDONO UNA SOLA?” – VIDEO: LA RISPOSTA DI SIGNORINI

Tommaso Zorzi la scorsa settimana ha imitato Barbara d’Urso ed ha fatto una battuta davvero di cattivo gusto sul coming out di Gabriel Garko, che ha risposto al gieffino con una shade da vero signore. Alfonso Signorini (come molti di noi) non ha gradito il siparietto del rampollo milanese e l’ha bacchettato in diretta.

“Non mi è piaciuta affatto la tua ironia. Tu dici che su te stesso puoi dire quello che vuoi, ma che non vuoi che gli altri parlino con te al femminile, come puoi sapere se a Garko fa piacere che tu gli dici che forse porta la gonna? Ci deve essere coerenza e la tua battuta non fa ridere nessuno. Tu dici che dovevamo ridere? Allora se Franceska la prossima volta si rivolge a te al femminile anche tu devi ridere, ok?”

Tommaso non l’ha presa bene e appena il conduttore ha chiuso il collegamento è sbottato.

“No amore, no, ma dai, ma io non ho parole, ma tesoro, amore. Io mi sono rotto il cavolo di questo gioco se è così. Se devono fare queste robe. A me viene a dire questa roba qui sul coming out? Cioè, ma allora sei str**zo. Perché allora sei str**zo. Mi fa girare il ca**o questa roba.

Amore, cioè, se questo è il gioco io me ne vado ora. Ho fatto duemila robe e loro prendono una sola? Un personaggio come me, che fa mille robe e loro prendono un minuto? Se togli tutto e lasci una battuta. Questa è una roba che trovo talmente brutta. Hanno strumentalizzato una battuta. Io non chiedo scusa. No amore, tesoro, amore, non esiste. Se dobbiamo rovinare la vita della gente per fare due punti di share io non ci sto”.

Ovviamente secondo voi Tommaso ha lasciato davvero il gioco?

Una volta che Alfonso Signorini è tornato in collegamento con la casa, Zorzi ha anche chiesto scusa a chi si è sentito offeso dal suo scivolone: “Se questa battuta ha urtato la sensibilità di qualcuno allora io chiedo scusa“.

Nel bene o nel male il cast di quest’anno ci sta regalando tante soddisfazioni (Tommaso compreso), liti trash, catfight, AresGate, melodrammi da drama queen, manca giusto uno scandalo come quello dell’armadio di Cecilia e Ignazio.

