“MA CHE DEVO DIRE? MICA ‘SO CHE LANCIO…” - ILARY BLASI MEJO DI UNA TELENOVELA GIRATA A TOR BELLA MONACA: DEBUTTA A “BATTITI LIVE” E INANELLA UNA SERIE DI GAFFE - NON SI ACCORGE DI AVERE IL MICROFONO ACCESSO E SCAZZA DIETRO LE QUINTE SUL COPIONE: “MA DITEMI CHE DEVO DIRE!” – POI IN UNO SCAMBIO DI BATTUTE CON IRAMA NON FA MISTERO DI RIPETERE A PAPPAGALLO QUELLO CHE LE SCRIVONO GLI AUTORI E, DULCIS IN FUNDO, SBAGLIA IL NOME DELLA TRASMISSIONE… VIDEO

ilary blasi e alvin presentano battiti live 1

Ilary Blasi show nella prima puntata di Battiti Live in onda ieri sera su Radio Norba Tv in diretta da Molfetta.

[…] Le numerose gaffe della conduttrice. In un’occasione, chiamata sul palco dal collega, Blasi è apparsa spaesata e, poco prima di entrare in scena, la si è sentita battibeccare con gli autori dal momento che il microfono era acceso: “Ma che devo dire? No! Ma ditemi che devo dire però…”. “Devi entrare Ilary, devi lanciare la roba” hanno risposto loro, “E mica ‘o so che lancio…” ha ribattuto lei. Quindi ha guadagnato il centro del palco e tra le risate ha interrogato Alvin: “Scusa io mi intrattenevo, ma io stavo chiacchierando, perché mi hai chiamato?”.

ilary blasi e alvin presentano battiti live 2

Non solo: in uno scambio di battute con Irama non ha fatto mistero di riportare quel che le scrivono gli autori. “Senti in questo brano mischi le sonorità orchestrali con quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio perché chiaramente io non ce capisco nulla, me l’hanno scritto. È vero o no?” ha chiesto al cantante, che ridendo l’ha rassicurata: “ È giusto”. Dulcis in fundo non poteva mancare un errorino sul nome della manifestazione. Nel lanciare la pubblicità Ilary Blasi ha infatti detto: “Sempre qui da Molfetta con Radio Norma Cornetto Battiti Live”, dove ‘norma’ è un lapsus per ‘Norba’.

