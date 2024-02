“MA COSA DITE? UCCELLACCI DEL MALAUGURIO” - DRUSILLA FOER, AL SECOLO GIANLUCA GORI, È RICOVERATA IN OSPEDALE PER UNA POLMONITE BILATERALE – IL VIDEO IRONICO PUBBLICATO SUI SOCIAL CON ALCUNI FAMILIARI INTORNO AL LETTO - “MI STO CURANDO. CI RIVEDIAMO PRESTO…” - VIDEO

Drusilla Foer, al secolo Gianluca Gori, è ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale. Lo ha comunicato la stessa artista in un video ironico pubblicato sui suoi social: nel video si vedono alcuni familiari intorno al letto di ospedale, con indosso la mascherina, che le raccomandano di riposarsi, di muoversi lentamente, di mettersi la vestaglia, le consigliano di fare testamento e di ricordarsi di loro.

«Ma cosa dite? Uccellacci del malaugurio - risponde Drusilla - Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, ma mi sto curando. Andatevene ora». Nel post l'attrice rassicura: «Ci rivediamo presto».

A causa dell'indisposizione dell'artista, le rappresentazioni dello spettacolo «Venere Nemica» che Drusilla avrebbe dovuto tenere in questi giorni in varie città d'Italia sono state rinviate. Il tour è iniziato a gennaio, molte date sono già sold out.

