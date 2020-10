“MA PERCHÉ CI SIAMO LASCIATI?” – SIPARIETTO TRA MARA VENIER E RENZO ARBORE A “DOMENICA IN” – LUI LA PIZZICA: “TI HO SENTITO CON MARIA DE FILIPPI CHE HAI RACCONTATO UN FATTO PERSONALE” E LEI RISPONDE DIVERTITA: “MA È VERO CHE OGNI TANTO TI DIMENTICAVI DI ME. HAI SEMPRE DETTO ‘DUE PASSI INDIETRO’ A UNA DONNA. SEI SEMPRE STATO UN GRAN SIGNORE…”

Simpatia e un po' di imbarazzo tra Mara Venier e Renzo Arbore. Il grande musicista e presentatore pugliese è stato ospite a Domenica In e il siparietto con la padrona di casa, di cui è stato un grande amore e compagno per molti anni, ha divertito i telespettatori.

"Ti ho sentito con Maria De Filippi che hai raccontato un fatto personale", l'ha pizzicata Renzo riguardo al fatto di aver trascurato un po' Mara in certe fasi della loro relazione. "Ma è vero che ogni tanto ti dimenticavi di me. Hai sempre detto ‘due passi indietro’ a una donna", gli ricorda la Venier.

Arbore è evidentemente imbarazzato, e quando invita la sua ex a cambiare discorso lei lo stuzzica ancora: "Tu sei sempre stato un grande signore. Ma perché ci siamo lasciati?". Mistero. Gran finale con l'ultima battuta di Mara: "Complimenti, sei sempre abbronzato...". MI sono auto-truccato, in Rai non c'è trucco e parrucco".

