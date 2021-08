“MA PERCHÉ DEVI ROMPERE I COGLIONI?” – MARA VENIER RIMETTE A POSTO UNA HATER CHE AVEVA COMMENTATO UNA FOTO DELLA CONDUTTRICE CON IL MARITO NICOLA CARRARO SCRIVENDO: “TAGLIATI QUESTI CAPELLI, NON VANNO PIÙ BENE PERCHÉ SEI VECCHIA” – IL COMMENTO DELLA “ZIA MARA” È DIVENTATO SUBITO CULTO SUI SOCIAL…

Da www.liberoquotidiano.it

MARA VENIER NICOLA CARRARO

"Tagliali, sei vecchia". Una leonessa da tastiera travestita da follower provoca Mara Venier su Instagram e lei la ripaga rendendogli pan per focaccia: "Perché devi rompere i cog***i?". Ovazione dai fan della conduttrice di Domenica In, in tempo reale.

Ricapitoliamo. Lo scorso 8 agosto Zia Mara pubblica sulla propria pagina una bella foto insieme al marito Nicola Carraro, sorridenti sulla terrazza all'ora dell'aperitivo, davanti al mare della Versilia.

"Nel tramonto oggi, mi faccio un mojito". Per la Venier sembra tornato il sereno dopo un'estate molto complicata dal punto di vista della salute. L'intervento ai denti sbagliato e la lesione di un nervo facciale l'ha costretta a un recupero molto lento e doloroso. "Ho pensato anche a lasciare Domenica In", ha confessato. Ora il peggio sembra essere passato, ma c'è chi si diverte a pizzicarla con osservazioni molto poco educate.

IL COMMENTO DI MARA VENIER ALLA FOLLOWER ROMPICOGLIONI

"Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia", scrive qualche tempo dopo una signorina. Replica secca della Venier, a cui non è mai mancata la schiettezza, a costo di sembrare brutale: "Perché devi rompere i co****ni con i miei capelli? Perché???". Un commento che è diventato immediatamente cult, ripreso dal popolo della Rete che ha così messo alla berlina l'incauta criticona.

jerry cala mara venier

In queste ore ha parlato anche Jerry Calà, ex marito di Mara negli anni 80. Oggi i due sono rimasti in ottimi rapporti e l'attore rivelatosi con I gatti di vicolo Miracoli e poi da protagonista in tante commedie italiane, intervistato dal settimanale Visto, ha tenuto a sottolineare la stima che ha ancora per lei: "Il nostro è stato un rapporto stupendo (il matrimonio è durato dal 1984 al 1987, ndr), le sarò per sempre grato. Lei mi ha tenuto con i piedi saldi a terra e non era facile".

mara venier mara venier mara venier kamikazen. mara venier