20 ott 2024 18:00

“MAI VOTATO PER LA MELONI, IN PASSATO HO DATO IL VOTO AL PD E A ROSY BINDI” - L’EX MISS ITALIA DENNY MENDEZ A "UN GIORNO DA PECORA" PARLA DEL PRIMO BACIO AL SUO COMPAGNO, IL DEPUTATO MELONIANO GIMMI CANGIANO L’ATTRICE ITALO-DOMENICANA RICORDA LA VITTORIA A MISS ITALIA: “PRIMA DI ME PARTECIPO’ LUBAMBA. CERTO LA SUA BELLEZZA CON LA MIA…” – VANNACCI? UN PO’ RAZZISTA – IL PROGRAMMA SU RAI2? SIAMO ANCORA IN ALTO MARE" – LE POLEMICHE PER LA CONDUZIONE DEL "CARDITELLO FESTIVAL 2024", IN PROVINCIA DI CASERTA: A DECIDERLO È STATO IL CDA DELLA FONDAZIONE CHE SI OCCUPA DI ORGANIZZARE L'EVENTO, AL CUI INTERNO CI SONO PERSONE VICINE A FRATELLI D'ITALIA E A CANGIANO, EX FIDANZATO DI VALERIA MARINI CHE COMPARE IN ALCUNE FOTO CON MARIA ROSARIA BOCCIA...