13 dic 2020 15:46

“MANCA SOLO BEPPE BRILLO” - DI MAIO E SCANZI OSPITI PER RICORDARE ROSSI E MARADONA: È BUFERA SU 90°MINUTO - IL CAPO DI RAI SPORT, AURO BULBARELLI È STATO INONDATO DI MESSAGGI DEI LEGHISTI. IL PD EVITA DI COMMENTARE, MA UN PARLAMENTARE DEM SI LASCIA SFUGGIRE: "E ALLORA PERCHÉ NON INVITARE IL MINISTRO AMENDOLA CHE È NAPOLETANO. A VIALE MAZZINI SONO CONVINTI CHE ALLA FINE IN EXTREMIS VARRIALE CAMBIERÀ SCALETTA INVITANDO ANCHE NON GRILLINI…