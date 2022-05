“IL MANCHESTER UNITED È SPAZZATURA” - NON C‘È PIÙ LA BBC DI UNA VOLTA: SULL’EMITTENTE PUBBLICA INGLESE VA IN ONDA UN’IMBARAZZANTE SCRITTA IN SOVRAIMPRESSIONE, CHE FA (GIUSTAMENTE) INCAZZARE I FAN DEI “RED DEVILS” - SUBITO SONO ARRIVATE LE SCUSE DELLA CONDUTTRICE, CHE HA SUBITO DATO LA COLPA A UN POVERO STAGISTA: “È STATO QUALCUNO CHE STAVA IMPARANDO A USARE IL SISTEMA OPERATIVO…” - VIDEO

La Bbc è finita al centro di uragano di polemiche. La motivazione alla base di tutto ciò è per un frase riguardante i Red Devils. “Manchester United are rubbish“, ossia il Manchester United è spazzatura. Quattro parole che, però, hanno fatto infuriare, e non poco, molte persone.

Le scuse della Bbc non cancellano la figuraccia

Non sono bastate le scuse da parte della stessa emittente a far placare le acque. La scritta, apparsa in sovrimpressione sul canale news nella giornata di ieri, è stata definita imbarazzante, così come anche le scuse, da parte del Telegraph. Una svista che, però, non è passata inosservata agli spettatori, mentre appariva tra i titoli del consueto bollettino sportivo giornaliero.

Il messaggio della Bbc, però, fatica a convincere. “Stamattina, alcuni di voi potrebbero aver notato qualcosa di piuttosto insolito sul rullo della parte inferiore dello schermo, con un commento sul Manchester United. La speranza è che i fan del Manchester United non si siano offesi.” Un modo, carino ed educato, per dire che qualcuno, molto probabilmente uno stagista, ha commesso un errore mentre faceva pratica, come confermato anche dalla stessa Annita McVeigh. Durante la trasmissione, infatti, la conduttrice si è scusata con tutti i tifosi reds, raccontando che la frase era comparsa perchè qualcuno stava facendo imparando ad utilizzare il sistema operativo, scrivendo cose a caso.

Una frase che, più di pratica, sa di sfottò. Da una emittente con la Bbc, infatti, ci si aspetta professionalità e rigore in ogni circostanza, anche durante la pratica di uno stagista.

