2 giu 2024 18:40

“MANDAI IN BIANCO ALBERTO SORDI E LUI MI DISSE: “A ZANÌ, NON SAI CHE TE SEI PERSA!” – IVA ZANICCHI RACCONTA: “ALBERTONE FU AGGUANTANTE COME UN POLIPONE, CON OTTO MANI (“OVUNQUE”), MA, CON UNA SCUSA LO MOLLAI CON LA PROMESSA DI TORNARE QUANDO LUI PENSAVA DI ESSERE QUASI ARRIVATO AL DUNQUE”. IVA NON LASCIÒ SOLO LA CAMERA, MA PERFINO L’ALBERGO. SORDI NON SE LA PRESE, MA QUANDO LA INCONTRAVA LE DICEVA… - IL LIBRO DI ROBERTO ALESSI