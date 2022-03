“MARTA MARZOTTO? IL SOLO UOMO CHE NON L’HA MAI AMATA È STATO LUCIO MAGRI” - LA FIGLIA MARIA DIAMANTE A “OGGI” PARLA DEGLI AMORI DELLA MADRE: “DOVEVA SEMBRARE A TUTTI UNA DONNA LEGGERA. RENATO GUTTUSO ERA SPOSATO, MAGRI STAVA CON UN’ALTRA (LUCIANA CASTELLINA), ANCHE MIO PADRE UMBERTO AVEVA AVUTO LE SUE DONNE - IN CASA SI PARLAVA DI TUTTO MA IL SESSO ERA UN TABU’. UN GIORNO LE DISSI: “VORREI ANDARE DA UN GINECOLOGO PERCHE’ MI SERVE LA PILLOLA”. SCAPPÒ DALLA CUCINA A GAMBE LEVATE. DAL MEDICO MI PORTÒ…” – IL CORTOMETRAGGIO: VIDEO

Anticipazione da Oggi

MARTA MARZOTTO E LA FIGLIA MARIA DIAMANTE

«In casa si parlava di tutto. Ma non di quell’argomento lì. Un giorno dissi a mamma: “Mmm...vorrei andare da un ginecologo”. “Perché? Stai male?”. “No mi serve la pillola”. Scappò dalla cucina a gambe levate. Non ne parlammo mai più. Dal medico mi portò mia sorella Paola». Lo rivela Maria Diamante Marzotto, figlia di Marta e interprete del cortometraggio «La Musa inquieta», in un’intervista a OGGI, in edicola da domani.

«Mamma era una persona affettuosa. Generosissima… Tanti se ne approfittavano: artisti, intellettuali, aspiranti stilisti. Era una mecenate vera... Lei li lasciava fare, lo sapeva. Il solo che non l’ha mai amata è stato Lucio Magri, l’unico dei suoi uomini che non piaceva a noi figli. A nessuno… Era spudorato. Si piaceva talmente tanto, che lei non poteva piacerle più di se stesso. Non puntava tanto al denaro quanto alla sua disponibilità, ai salotti».

lucio magri marta marzotto

Diverso il rapporto con Guttuso: «La presenza di Guttuso in casa non ci ha mai infastidito. Non ho mai visto effusioni tra loro… Mai visto niente di scandaloso nella vita di mia madre, salvo qualche nudo paparazzato».

Come figlia era gelosa di quegli uomini? «No, io e i miei fratelli Matteo e Vittorio non vedevamo mamma così. Ma doveva sembrare a tutti una donna leggera. In fondo, Renato era sposato, Magri stava con un’altra (Luciana Castellina, ndr), anche mio padre Umberto aveva avuto le sue donne... Adoravo papà, era il mio idolo. Finché non se n’è andato bruscamente. Con mamma era più dura, lei era molto severa».

marta e umberto marzotto 1

Conclude Maria Diamante Marzotto: «Ci ha voluto tutti vicini fino all’ultimo. È morta a Milano, città per cui ha fatto molto. Ci sono stilisti, pittori, artisti, che senza di lei oggi non sarebbero nessuno. Volevamo seppellirla al Famedio del Monumentale ma qualcuno si è messo in mezzo e ha detto no. Ora le sue ceneri le ha mio fratello Matteo. È tempo che Milano ci ripensi».

