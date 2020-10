12 ott 2020 11:41

“MASSIMILIANO MORRA HA AVUTO UNA STORIA CON UN UOMO MOLTO IMPORTANTE CHE GLI HA PROMESSO DI FARGLI FARE IL GRANDE FRATELLO…” - LELE MORA A “LIVE - NON È LA D’URSO” INFILA IL DITO NELLE MUTANDE DEL CONCORRENTE DEL “GFVIP”: “NON È GAY. LO ASSICURO. CE NE SONO TANTI CHE NON SONO GAY, MA PER ARRIVARE AL SUCCESSO SI CONCEDONO ALLE DELIZIE DI QUALCHE PRODUTTORE…”