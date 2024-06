“LA MATTINA INSEGNO A SCUOLA, USCITA DA LÌ…STO SU ONLYFANS” - LA STORIA DI MIREA, 31ENNE CALABRO-SICULA, CHE HA SVOLTATO VENDENDO I SUOI VIDEO: “SONO PLURI-ORGASMICA, AMO MASTURBARMI. SO BENISSIMO CHE POSSO FINIRE NEI GUAI, VENIRE SCOPERTA: È UN RISCHIO, CHE HO MESSO IN CONTO. UN FAN MI HA CHIESTO DI SMALTARMI DI NERO LE UNGHIE DEI PIEDI, MANTENERLE TRE GIORNI, POI LIMARE VIA IL TUTTO E…” - BARBARA COSTA: “LA PROF MIREA MICA È L’UNICA CHE FA LA DOPPIA VITA. UNA CHE NON FA PORNO, FA SOLO SCATTI HOT, È UNA CHE INSEGNA LETTERE E FILOSOFIA, TIFA MILAN, E SU X SI FA CHIAMARE ‘PROFESSORESSA SEXY’…”

mirea of

Barbara Costa per Dagospia

“Io la mattina insegno a scuola, uscita da lì… sto su OnlyFans”. Mirea ne ha bisogno, “sono pluri-orgasmica, amo masturbarmi da dietro, godo di più”. E se io non ho dubbi sul divertimento anale, della docente signora, per i sex toys che usa, “un dildo di 30 cm, e con circonferenza di 8, mi piace farlo sparire dietro, cavalcandolo”, né metto bocca sui suoi scopi, “è una performance che faccio solo per i miei abbonati”, mi e vi chiedo: ma è una prof… vera? La sexy star in questione è italiana, Mirea è suo nome d’arte, e lo dichiara senza indugi: “Io sono un’insegnante, e ho un profilo su OnlyFans: so benissimo che posso finire nei guai, venire scoperta, dai miei colleghi, da chi mi conosce: è un rischio, che ho messo in conto”.

mirea of 1

Da un’intervista data a "Prn-nauti.it", si sa che Mirea ha 31 anni, è una prof “calabro-sicula”, non insegna al Sud, ma ha la “quarta naturale di seno”, forme mediterranee, un “golden ass”, e inoltre: Mirea è figlia di “un’educazione rigida”, viziata da una “sessualità prorompente”, incontenibile, che la muoveva “a masturbarmi, più volte, e in pubblico”. Così Mirea ha deciso di trasferire le sue voglie su OnlyFans, facendosele pagare. Si esibisce mostrando tutto di sé ma MAI il volto, la sua platea “è in aumento”, e loro lo sanno, “che insegno, li fa impazzire”.

mirea 2

Le richieste di video personalizzati prevedono a volte prestazioni vocali, e basta, “si masturbano con la mia voce”, altre volte pretese inusuali, “un fan mi ha chiesto di smaltarmi di nero le unghie dei piedi, mantenerle tre giorni, poi limare via il tutto, e spedirglielo. Ci ho ricavato un bel gruzzolo. Il mio stipendio mensile da insegnante!”.

professoressa sexy 0n x

Non si sa che materia insegni Mirea – se la insegni – si sa però dei suoi progetti futuri: “Penso di aprire presto una mia pagina su Pornhub, per immetterci quel che del sesso non è permesso su OF. Io voglio più fetish, voglio spingermi oltre, sperimentare la doppia anale, da sola, masturbandomi”. Quella di Mirea “è una passione, vera. Ho ricevuto proposte di collaborazione, tra creator: ci penso”.

professoressa sexy on x a pasqua

La prof Mirea mica è l’unica che fa la doppia vita, irreprensibile e posata di giorno, nella sua studiosa e onorata professione, per poi applicarsi tra le mura di casa su tutt’altri saperi. La capostipite credo sia stata Miss Lexa, canadese, insegnante elementare iper palestrata, pompate bocce esplosive, dal 2019 senza veli sul web. Finanche a pagamento. Miss Lexa su Pornhub ammala di p*ppe, sul podio delle attrici amatoriali più spregiudicate, successo che l’ha portata – o l’hanno fatta portare – a rinunciare alla cattedra. Seppur seguitando a spogliare ogni lato di sé tranne gli occhi, Miss Lexa ha fatto il salto nel porno professionale, e oggi porna sui set.

miss lexa 9

E la prof Mirea, e solo restando alle italiane, mica è la sola che, su e giù la penisola, afferma di insegnare e al tempo stesso di svelare diverse sue "nozioni" sui social. Ad esempio una che non fa porno, fa solo scatti hot, giammai nuda, è chi insegna “lettere e filosofia”, tifa Milan, e su X si fa chiamare "Professoressa Sexy".

miss lexa

Questa prof indossa la lingerie nuova e si scatta foto per interrogare i gusti di chi la segue. Questa Professoressa Sexy si angustia che, “col caldo, non mi si rizzano nemmeno i capezzoli”, e certe volte, birichina, si fa selfie nascosta, “chiusa nel bagno della scuola”, jeans sbottonati e slip bianchi e "casti". Neppure la Professoressa Sexy disvela il suo viso, preferisce ci si concentri sul suo lato B, e sul suo lato A, opportunamente coperto epperò scollato. La Professoressa Sexy è maliziosa, si posta con un sigaro tra le labbra, ché “l’importante è tenere qualcosa in bocca!”.

miss lexa 8

La Professoressa Sexy la mattina dà il “buon giorno, io vado a scuola”, e semi scopre le tette, sta in bagno, stavolta il suo, o nella sua camera da letto, pronta, reggicalze sotto gonna lunghezza ginocchio, “oggi outfit elegante, ho una riunione importante”. E quando la Professoressa Sexy va in gita, si stanca, “una mezza giornata con adolescenti scatenati, vale come 48h di lavoro”. Le crediamo?

mirea 4 mirea fetish professoressa sexy 3 miss lexa 3 miss lexa 1 professoressa sexy on x 4 professoressa sexy on x 5 professoressa sexy 1 professoressa sexy on x 3 miss lexa 6 miss lexa 2 mirea miss lexa 7 professoressa sexy on x 2 professoressa sexy on x miss lexa on x professoressa sexy on x 6 miss lexa porn video 1 miss lexa porn video professoressa sexy x mirea 5 miss lexa 5 mirea piedi mirea 1 professoressa sexy on x 1 mirea 3 miss lexa 4 professoressa sexy 2