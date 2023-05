“A ME HANNO BLOCCATO IL PROFILO PER UNA FOTO COSÌ. PERCHÉ SONO POVERA COME LA MERDA” – SUI SOCIAL IMPAZZA LA POLEMICA SULLA FOTO DELLA FERRAGNI SEMINUDA – IERI LA INFLUENCER (PER MANCANZA DI TERMOMETRI), STRIGLIATA DA UNA RAGAZZINA 11ENNE, SI ERA SCAGLIATA CONTRO “I PURITANI” ("LI FACCIO INCAZZARE? MISSIONE COMPIUTA". RITIENE PURITANA ANCHE UNA 11ENNE?) – OGGI SUL WEB HANNO CONTINUATO A BOMBARDARE LADY FEDEZ: “FOTO ORRENDA. MA CHE SENSO HA?”

Roberta Scorranese per il “Corriere della Sera”

I «balconisti» sono una specie particolare che popola i social: sono quei profili che puntualmente, quando un personaggio molto famoso pubblica qualcosa di provocatorio, si mettono al balcone, cioè rispondono al post più o meno sempre con le stesse parole: «Oh, adesso prendo i popcorn e aspetto i commenti». Bene.

Un paio di giorni fa, Chiara Ferragni si è fatta una foto in mutande e l’ha messa su Instagram, con il seno ammantato da quattro dita e in piedi davanti allo specchio per non tralasciare — con un abile gioco di riflessi — il didietro.

Scandalizzate anche se non borbottanti sono state tante bambine. Come la undicenne campionessa di equitazione G., che pur ammettendo di comprare diverse cose firmate Ferragni («quaderni, costumi da bagno, vestiti») ha commentato così: «Qual è il messaggio per noi ragazzine?

Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare».

Ma la batosta, inattesa dai balconisti, è arrivata poco sotto: «Mia mamma — continua G. — ha 34 anni... se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo, penserei che mi devo vergognare del suo comportamento». Un’altra ragazza, @debs.carloni.97, scrive: «Se vedessi mia mamma fare una cosa del genere, rimarrei scioccata».

(...) A tornare protagonista è stata però Chiara Ferragni, con una risposta diretta a G.: «Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci vuole giudicare e farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo». E in chiusura una frase che farà ancora discutere: «Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta, allora». Il resto dei commenti si è diviso tra «foto orrenda» e una citazione da Combat Pop , brano della band Lo Stato Sociale, riassumibile nel ritornello «Ma che senso ha?». E forse la cosa più originale l’ha pensata @esteticaelena, che candidamente ha osservato: «A me hanno bloccato il profilo per una foto così. Perché sono povera come la m...».

