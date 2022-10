17 ott 2022 08:11

“I MEDIA EBREI MI HANNO BLOCCATO” - KANYE WEST FRIGNA DOPO CHE I SUOI ACCOUNT SOCIAL SONO STATI SILENZIATI PER UN TWEET ANTI-SEMITA NEL QUALE PROMETTEVA DI VOLER ATTACCARE GLI EBREI - NEL SUO PODCAST, WEST SE L’E’ PRESA ANCHE CON LA BANCA D’AFFARI JP MORGAN: "HO DATO 140 MILIONI DI DOLLARI A JPMORGAN E LORO MI TRATTANO COME UN MERDA. SE TRATTANO ME COSÌ, COME PENSATE TRATTINO TUTTI VOI? SONO INDIGNATO"