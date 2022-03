“IL MEDICO MI DISSE CHE AVEVO UN TASSO ALCOLEMICO COSÌ ALTO CHE AVREBBE AMMAZZATO UN UOMO ADULTO” - A "BELVE" AURORA RAMAZZOTTI RACCONTA L’ADOLESCENZA DIFFICILE: “ERO MINORENNE. SONO STATA MALISSIMO, MI HANNO PORTATO VIA IN AUTOMBULANZA, NON RICORDO NULLA. IL TIFO PER MAMMA E PAPÀ DI NUOVO INSIEME? MA CHE, SONO INCOMPATIBILI. TOMASO TRUSSARDI? LA PENSIAMO DIVERSAMENTE SU MOLTE COSE” – IL COMPLICATO RAPPORTO CON LA MADRE, L’ANSIA DA PRESTAZIONE E… - VIDEO

AURORA RAMAZZOTTI A BELVE

AURORA RAMAZZOTTI A BELVE

COMUNICATO STAMPA

francesca fagnani 4

Torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, il venerdì alle 22.55 su Raidue, con un ciclo di dieci puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Intervistate con lo stile diretto, graffiante e senza fronzoli della giornalista che fa emergere luci ed ombre delle sue ospiti

aurora ramazzotti a belve 7

Intervista vera e toccante alla figlia d’arte per eccellenza, Aurora Ramazzotti, notissima e seguitissima influencer con più di 2 milioni di followers. Aurora racconta della sua adolescenza, dei turbamenti, delle polemiche social che ha scatenato e dei problemi alimentari. Sollecitata dalle domande della Fagnani, arriva a parlare con sincerità del suo periodo difficile, ricorda di quella volta in cui finì in coma etilico: “sono stata malissimo, mi hanno portato via in autombulanza, non ricordo nulla, non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico, ma il dottore mi disse che avevo un tasso alcolemico così alto che avrebbe ammazzato un uomo adulto: non so se sei miracolata o hai il fegato di ferro”.

aurora ramazzotti a belve 8

Aurora Ramazzotti in merito alla recente dichiarazione di Tomaso Trussardi sul raffreddamento dei rapporti dopo la separazione con Michele, ammette che “non sento io nostro rapporto compromesso, è il papà delle mie sorelle, gli ha sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno”. E di seguito interrogata sul presunto e poi smentito ritorno di fiamma tra i suoi genitori, Eros e Michelle afferma che “non ho mai fatto il tifo, non riesco a immaginarmeli insieme, per come me li ricordo sono due persone incompatibili”.

aurora ramazzotti a belve 2

Anche se poi rivela che una gioia che ancora ricorda è quella di aver passato il compleanno con entrambi i suoi genitori. Un ritratto a tutto tondo, insomma, contraddittorio e ricco di sfumature, nel quale Aurora Ramazzotti confida con sincerità e consapevolezza, le difficoltà di crescere come figlia d’arte, del complicato ma forte rapporto con la mamma, della continua ansia di prestazione che la caratterizza e del desiderio di diventare infine una “intrattenitrice””.

aurora ramazzotti a belve 9 aurora ramazzotti a belve 3 aurora ramazzotti a belve 1 aurora ramazzotti a belve 4 aurora ramazzotti a belve 11 aurora ramazzotti a belve 5 aurora ramazzotti a belve 10 aurora ramazzotti a belve 6 francesca fagnani 2 francesca fagnani 1 francesca fagnani 3