UNA PIÈCE TEATRALE RIACCENDE IL GOSSIP: IL PRINCIPE HARRY NON È FIGLIO DI CARLO MA DEL SOLDATO JAMES HEWITT - LUI CONFERMA: “LA TRESCA TRA ME E DIANA È COMINCIATA UN ANNO PRIMA DELLA NASCITA DI HARRY”, UNICO IN FAMIGLIA CON I CAPELLI ROSSI - DAGOSPIA DEL 29 DICEMBRE 2014

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rosso-come-corna-pi-ce-teatrale-riaccende-gossip-principe-91492.htm

1 - MEGHAN MARKLE, NUOVE DICHIARAZIONI CHOC DI HARRY A OPRAH WINFREY: «NON SI È SUICIDATA SOLO PER ME E IL BIMBO IN GREMBO»

Silvia Natella per www.leggo.it

il principe harry

Nuove dichiarazioni choc dal Principe Harry su Meghan Markle. L'intervista che la coppia ha rilasciato a Oprah Winfrey era solo l'inizio e la morte del duca di Edimburgo non ha richiuso il "vaso di Pandora". Il secondogenito di Lady Diana è un fiume in piena nel nuovo programma della più famosa intervistatrice americana. Nel corso di “The Me You Can’t See”, lo show per Apple Tv, Harry ha fatto nuove rivelazioni ed è tornato sulla depressione della moglie.

oprah winfrey e il principe harry

In queste ore si stanno diffondendo nuovi spezzoni dell'intervista al principe Harry. Negli stralci trasmessi ieri il principe parlava dell'abuso di alcool e droga per riempire il vuoto creato dalla morte della madre. Nell'intervista per il programma sulle malattie mentali, Harry parla anche della moglie e della sua prima gravidanza. Come aveva già rivelato lei stessa mentre aspettava Archie ha pensato al suicidio.

diana, carlo, william e harry 4

«La cosa che ha impedito a Meghan di suicidarsi è aver capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti dopo tutto quello che era successo a mia madre. Non ha voluto mettermi nella condizione, ancora una volta, di perdere un’altra donna nella mia vita.

E soprattutto non con un bambino dentro di lei. Il nostro baby», le parole di Harry che stanno facendo il giro del mondo.

il principe harry meghan markle

Il duca di Sussex ha poi confessato di vergognarsi per come ha gestito la situazione: «La cosa che mi ha spaventato di più è stata capire che mentre pensava a quelle brutte cose era lucida. Non era pazza. Non si stava rifugiando, in droghe o alcool. Era assolutamente sobria. Eppure nella quiete della notte si svegliava».

hewitt harry e carlo

Lasciare il Regno Unito e la Famiglia Reale erano indispensabili per la sua salute. «Ricordo la sera in cui le sue lacrime mi hanno svegliato nel cuore della notte. Vederla piangere con la testa immersa nel cuscino era straziante. Ci siamo stretti in un forte abbraccio», ha raccontato sempre Harry.

Poi sulla madre: «Vorrei che avesse potuto incontrare Meghan. Vorrei fosse ancora qui per Archie. Ho una sua foto nella cameretta di mio figlio e il suo nome è stata una delle prime parole che ha pronunciato. Dopo mamma e papà ha detto nonna, nonna Diana».

diana, carlo, william e harry 3

2 -HARRY: «MIO PADRE VOLEVA CHE SOFFRISSI, USAI ALCOL E DROGHE PER NON PENSARE»

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

Una bomba nucleare sulla monarchia: così i giornali inglesi hanno accolto la nuova intervista del principe Harry alla conduttrice americana Oprah Winfrey. Perché il figlio di Carlo e Diana accusa la famiglia reale di averlo bullizzato, intrappolato e abbandonato, costringendolo a scappare in California con la moglie Meghan Markle: che era arrivata a un passo dal suicidio.

oprah winfrey principe harry the me you can't see

Una confessione a cuore aperto, quella fatta durante un programma sulla salute mentale trasmesso da Apple Tv: in cui Harry ammette di aver fatto ricorso ad alcol e droghe per anestetizzare il dolore causato dalla perdita della madre. «Volevo bere, volevo drogarmi, volevo fare cose che mi facessero sentire di meno quello che provavo», ha raccontato: in una sola serata arrivava a scolarsi l' alcol di un' intera settimana «non perché mi piacesse, ma perché volevo mascherare qualcosa».

il principe carlo con harry

Il principe ha rievocato i giorni della morte di sua madre: e in particolare il funerale, quando lui e suo fratello William, ancora bambini, furono costretti a seguire a piedi il feretro di Diana: «La cosa che ricordo di più - ha detto - è il suono degli zoccoli dei cavalli sul selciato. Eravamo tutti e due sotto choc. Era come essere fuori dal mio corpo, camminavo e facevo quello che si aspettavano da me. Esprimevo un decimo delle emozioni che tutti gli altri mostravano. E pensavo: questa è la mia mamma, voi non l' avete neppure incontrata».

Il principe 36enne ha descritto il periodo fra i suoi 28 e 32 anni come «un incubo nella mia vita», segnato da ansia e attacchi di panico. E di come alla fine Meghan lo abbia convinto ad andare in terapia.

diana, carlo, william e harry 2

Ma le parole più gravide di conseguenze sono quelle con cui Harry sferra un nuovo attacco frontale ai reali: «Certamente adesso non sarò mai ridotto al silenzio - ha detto -. Credevo che la mia famiglia ci avrebbe aiutato, ma ogni richiesta è stata accolta col totale silenzio, con totale trascuratezza. Abbiamo fatto tutto il possibile per portare avanti il ruolo, ma Meghan era in difficoltà».

Addirittura, nel gennaio del 2019, la moglie lo mise a parte dei suoi pensieri suicidi, entrando nei dettagli di come avrebbe voluto togliersi la vita: ed è stata dissuasa solo perché non voleva infliggere a Harry un' altra perdita, dopo quella di Diana.

Ancora una volta le critiche più pesanti sono dirette al padre, il principe Carlo: che avrebbe detto ai figli Harry e William che poiché lui da giovane aveva sofferto, allora dovevano soffrire anche loro.

diana, carlo, william e harry 1

«Questo non ha senso, anzi è l' opposto», ha commentato Harry, che sostiene di aver voluto «rompere il ciclo e fare in modo che la storia non si ripetesse». Già in una precedente esternazione Harry avevo puntato il dito contro i sistemi educativi della famiglia reale: e dunque, indirettamente, anche contro la regina.

kate, william, harry, meghan e carlo

Il principe nell' intervista insiste di volere una «riconciliazione» con la sua famiglia: ma dopo questa nuova, pesantissima bordata, le strade appaiono più che mai sbarrate. Già con la prima intervista a Oprah Winfrey, agli inizi di marzo, lui e Meghan erano entrati in definitiva rotta di collisione con una famiglia reale che avevano apertamente accusato di razzismo.

meghan, harry e carlo

A niente dunque sembra essere valso il colloquio avuto da Harry con Carlo e William al termine dei funerali del nonno Filippo, il mese scorso a Windsor: e a questo punto appare in dubbio che Harry possa essere accanto a William il 1° luglio a Londra, quando verrà inaugurata una statua a Diana. Lui stesso ha detto ieri che il solo trovarsi nella capitale britannica gli fa «scattare l' ansia».

principe harry the me you can't see

Harry e Meghan, dal loro esilio dorato a Malibu, appaiono intenzionati a proseguire nella loro opera di demolizione. La loro è come una piccola corte in esilio, in America, che cannoneggia da lontano le istituzioni. La monarchia vacilla ogni giorno sotto i loro colpi: e a Londra, con una regina rimasta più fragile e sola dopo l' addio di Filippo, ci si chiede fin dove vogliano arrivare.

