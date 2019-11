“CON LA MELONI E LA BOLDRINI SU UN’ISOLA DESERTA? MEGLIO ANDARE CON UNA SCIMMIA” - OLIVIERO TOSCANI A RUOTA LIBERA: “ANDARE A LETTO CON UNA LEGHISTA? SÌ, LA FIGA È LA FIGA. NON USO PASTICCHE O ALTRE COSE, MI BASTA L’UCCELLO - DEL DEBBIO E GIORDANO? CONDUCONO TRASMISSIONI BANALI, SONO DEI COMICI - PRETI PEDOFILI? CHI VUOLE DIVENTARE PRETE È UNA PERSONA CON DEI PROBLEMI…”

Da “la Zanzara - Radio 24”

OLIVIERO TOSCANI

Il solito choccante Oliviero Toscani a La Zanzara su Radio 24. Domanda Cruciani: se tu dopo una catastrofe rimanessi da solo su un’isola deserta insieme a Giorgia Meloni e Laura Boldrini con chi andresti a letto per la continuità del genere umano?. Risposta Toscani: “Con la scimmia che c’è sulla palma. Ci sarà un scimmia sulla palma, o no? Una nuova genetica, una nuova scimpanzerotta”.

Altra domanda: data la tua avversità per Salvini, andresti a letto con una leghista? Risposta: “Ma ce l’hai con me, mi mandi sempre a letto con qualcuno. Comunque sì, la figa è la figa”. Anche alla mia età – dice Toscani – non si smette mai di trombare. Prima si muore. Se mi aiuto con qualche cosa per restare in attività? Con l’uccello, sì. Qualche pasticchetta? No, no, no”.

GIORGIA MELONI CON LA MAGLIETTA IO SONO GIORGIA

Cosa faresti ai preti pedofili?: “Sono esattamente come qualsiasi altra persona pedofila. Poveretto, già uno che vuol diventare prete, vuol dire che ha già dei problemi. Qualche problema ce l’ha…”. Hai visto la foto con Giordano, Del Debbio e Salvini insieme?: “Mamma mia. Fascisti? Questo è il minimo, non è neanche più un insulto. Del Debbio e Giordano conducono trasmissioni banali, fanno ridere. Sono dei comici”.

laura boldrini