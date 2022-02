6 feb 2022 11:36

“IL MESSAGGERO” FA LE PULCI AD AMADEUS, A COLETTA E AL REGOLAMENTO VIOLATO: “IERI MATTINA QUANDO IN CONFERENZA STAMPA ABBIAMO CHIESTO AI DUE SE NON FOSSE STATO VIOLATO IL REGOLAMENTO, ACCETTANDO ALL'ULTIMO MOMENTO JOVANOTTI COME SUPEROSPITE DUETTANTE AL FIANCO DI GIANNI MORANDI (HA DECISO DI ANDARE SOLO VENERDÌ MATTINA, COME GLI ALTRI AVREBBE DOVUTO ISCRIVERSI ENTRO IL 24 GENNAIO), NON CI HANNO PIÙ VISTO. IL SUCCESSO SPESSO PORTA FUORI STRADA…”