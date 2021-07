“METTERSI IN BOCCA UNO SMACCHIATORE PER SUPERFICI È UN’AZIONE FOLLE” – SU TIK TOK UNA INFLUENCER INSEGNA A SBIANCARSI I DENTI CON UNO SMACCHIATORE PER SUPERFICI. L'ALLUCINANTE RISPOSTA DI UNA 16ENNE AL COMMENTO DI UN DENTISTA: “È SOLO L’OPINIONE DI UN MEDICO ALL’ANTICA CON POCHE DECINE DI MI PIACE”. GRAMELLINI: "LA POPOLARITÀ SUI SOCIAL È L’UNITÀ DI MISURA DELL’AUTOREVOLEZZA. L’UNICA SOLUZIONE REALMENTE EFFICACE SAREBBE..."

Massimo Gramellini per corriere.it

video tik tok Heather Dunn che insegna a sbiancarsi i denti con uno smacchiatore per superfici

Diffondo il grido di dolore della madre di una frequentatrice sedicenne di TikTok. L’ha sorpresa davanti al video in cui una certa Heather Dunn insegna a sbiancarsi i denti con uno smacchiatore per superfici: ha già raggiunto due milioni e mezzo di visualizzazioni. «Non vorrai imitarla. Quella roba è tossica, contiene formaldeide!»

Poiché la sedicenne non sembra troppo convinta, la madre va in cerca di pezze d’appoggio sul web e trova il commento di un dentista: «Mettersi in bocca uno smacchiatore per superfici è un’azione folle». Se ci pensate, è già folle che un dentista sia costretto a scriverlo. In ogni caso non se lo fila nessuno, tantomeno la sedicenne: fa notare alla madre che è solo l’opinione di un medico all’antica con poche decine di «mi piace», mentre Heather Dunn finora ne ha collezionati 255mila.

Non c’è paragone in termini di popolarità, che sui social è l’unità di misura dell’autorevolezza. In un angolo dello schermo qualche anima pia, o paracula, ha scritto che «le azioni di questo video possono creare gravi problemi», ma Heather ha pensato a tutto e, prima di passarsi sui denti la gomma avvelenata (il cui stridio ricorda quello del polistirolo), suggerisce di girare al largo dalle gengive.

La madre della sedicenne ha subito buttato gli smacchiatori per superfici che teneva in casa, ma è evidente che si tratta di una soluzione provvisoria. L’unica realmente efficace sarebbe trovare un dentista con più di 255mila «mi piace».

