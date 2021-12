federica pellegrini

IL MONOLOGO DI FEDERICA PELLEGRINI ALLE “IENE”

https://www.iene.mediaset.it/video/federica-pellegrini-uomini_1109955.shtml

L’INTERVISTA DELLE “IENE” A MATTEO GIUNTA

https://www.iene.mediaset.it/video/intervista-matteo-giunta-pellegrini_1109309.shtml

matteo giunta alle iene

LE IENE, ORRORE CONTRO FEDERICA PELLEGRINI: "IL TUO È IL PENE DELL'ANNO". CHI È LA BESTIA, LA DIVINA VUOTA IL SACCO

Da www.liberoquotidiano.it

Federica Pellegrini ha recitato un monologo molto duro durante il programma Le Iene, nella puntata su Italia Uno da lei condotta insieme a Nicola Savino e la Gialappa’s. "Qui molte donne in queste settimane hanno parlato del proprio vissuto e delle proprie idee, e stasera tocca a me.

federica pellegrini filippo magnini

Io non mi sono mai sottratta al confronto: so di avere carattere, e non me ne vergogno. Mi sono sempre battuta per ciò in cui credo, mi sono esposta ed ho difeso le persone che amo, pagandone le conseguenze. Fa parte del gioco", ha iniziato la campionessa di nuoto.

"C’è una cosa che mi ha fatto riflettere in particolare: in tutti questi anni, in cui ho gareggiato contro le donne, perché mi sono dovuta confrontare molto più spesso con gli uomini? Uomini che mi aspettavano al varco sia che vincessi, sia che perdessi. Se cadi sei un’atleta finita, e se stai in piedi sei una principessa messa su un piedistallo.

NICOLA SAVINO FEDERICA PELLEGRINI - LE IENE

Piedistallo che, in ogni caso prima o poi paghi, perché se un uomo vince e ne va giustamente orgoglioso, è un bomber, se una donna vince e ne va giustamente orgogliosa, se la tira. Così stanno tutti in attesa del disastro, tipo 'guardiamo dallo spioncino che succede', che se va male usciamo sul pianerottolo a festeggiare", ha proseguito la Pellegrini.

L'atleta ha poi sottolineato la differenza tra un atleta uomo e uno donna e le loro eventuali relazioni amorose: "Se sei un atleta maschio e hai delle relazioni sei un uomo di successo, se sei un’atleta donna e hai delle relazioni sei la mangiauomini.

federica pellegrini

Come quel figlio di un allenatore di nuoto, che quando ho difeso il mio coach ha twittato 'eh sì, è lui il tuo pene dell’anno'. Una finissima analisi sportiva… che poi mi chiedo, perché 'il pene dell’anno'?

È annuale, tipo il bollo della macchina? Uomini che a 16 anni, alla mia prima Olimpiade, quando ero alle prese con l’acne come tutte le adolescenti di questo mondo, in radio commentavano 'sarà il testosterone'. Quante risate. Ah, esistono anche donne stronze, è ovvio. Ma mi hanno chiesto di parlare per qualche minuto, non per pochi secondi", ha concluso sorridendo la nuotatrice.

federica pellegrini filippo magnini

MATTEO GIUNTA RIVELA LE LITI CON IL CUGINO FILIPPO MAGNINI PER FEDERICA PELLEGRINI: "NON CREDO VERRÀ AL MATRIMONIO"

Da www.today.it

Matteo Giunta ha fatto uno strappo alla regola della sua proverbiale riservatezza concedendo un’intervista a Le Iene. L’occasione è stata la presenza come conduttrice del programma di Italia1 della fidanzata Federica Pellegrini che presto diventerà sua moglie. La campionessa e il suo allenatore fanno coppia da circa tre anni, ma solo a luglio scorso, in occasione dell’ultima Olimpiade della ‘Divina’, hanno ufficializzato un rapporto fino ad allora sempre tenuto al riparo dai media.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI MATTEO GIUNTA A FEDERICA PELLEGRINI

Giunta ha raccontato come negli ultimi tempi le loro vite private e professionali siano andate di pari passo, legate da un rapporto che con il tempo ha fatto maturare il sentimento adesso pronto per essere suggellato con le nozze. Al matrimonio, però, sembra proprio che non parteciperà il cugino di Matteo, Filippo Magnini, storico ex fidanzato di Federica Pellegrini: per la prima volta, infatti, il 39enne pesarese ha rivelato le incomprensioni intercorse in famiglia proprio per via del legame sentimentale.

Matteo Giunta rivela le incomprensioni con il cugino Filippo Magnini

Il riferimento al cugino Filippo Magnini è arrivato quando a Matteo Giunta è stata posta la domanda sugli ex fidanzati di Federica Pellegrini: "Conosco i suoi ex, ma non sono geloso" ha ammesso l’allenatore entrando poi nel dettaglio delle frizioni famigliari.

PELLEGRINI MAGNINI

"Come va in famiglia? Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c'è stato. Lui è sposato (con Giorgia Palmas, ndr). Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l'abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita" ha confidato Giunta. "Se lo inviti al matrimonio, ci viene?" è stata poi la domanda a cui è seguita una risposta che ha lasciato immaginare come tutt’ora tra i due non ci siano rapporti: "La vedo molto difficile".

Chi è Matteo Giunta, carriera e vita privata del fidanzato di Federica Pellegrini

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA DOPO LA PROPOSTA DI MATRIMONIO

Matteo Giunta, 39 anni, è originario di Pesaro. Preparatore atletico e per anni vice di Philippe Lucas che è stato allenatore di Federica Pellegrini, lui stesso vanta una carriera come nuotatore. La sua collaborazione con la campionessa inizia nel 2014, dopo la fine del rapporto professionale con Lucas: "Ce la faremo, insieme arriveremo fino in fondo", si promisero allora dando inizio a un sodalizio che sarebbe diventato anche sentimentale. Per Federica, Matteo ha interrotto i rapporti con il cugino Filippo Magnini che prima di lui è stato legato alla campionessa per diversi anni. Filippo Magnini di questa storia non ha mai voluto parlare: oggi è felicemente sposato con Giorgia Palmas da cui ha avuto una figlia, Mia.

FEDERICA PELLEGRINI

federica pellegrini

