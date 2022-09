“UNO MI HA CHIESTO DI PAGARE LO SPOGLIARELLO CON IL REDDITO DI CITTADINANZA” – A “LA ZANZARA” LE RIVELAZIONI HOT DI ILARIA BORGONOVO, LA SEX WORKER "SALVINIANA” CHE SU "ONLY FANS" ARRIVA A FATTURARE FINO A 10MILA EURO AL MESE – “IL SERVIZIO PIÙ RICHIESTO È QUELLO DEL ‘DICK RATING’, MI MANDANO LE FOTO DEL CAZZO E IO LO DEVO GIUDICARE CON SEVERITÀ” - “ALLE PERSONE PIACE FARSI UMILIARE, PER 30 EURO GLI FACCIO AUTOTORTURARE IL PENE” - VIDEO

Da “La Zanzara” – Radio24

A La Zanzara su Radio 24 la star di Only Fans Ilaria Borgonovo (27 anni) rivela: “Mi hanno pagato con il reddito cittadinanza”. “Mi sono appena laureata in giurisprudenza, adesso un master in crimonologia”. "Alle elezioni voto Salvini, da sempre sono leghista". “I miei genitori? Sono d'accordo con quello che faccio, mio padre si diverte”.

“Ho iniziato da un anno, arrivo anche a fare 10mila euro al mese”. “La mia tesi? Gli infortuni sul lavoro”. “Sono una sex worker, sul mio lavoro pago regolarmente le tasse con partita Iva. Che c’è di male?”. “La mia specialità? Il dick rating…Arrivo a guadagnare anche 10mila euro al mese”. E poi racconta le richieste più strane degli abbonati….

Ilaria Borgonovo, sex worker su Onlyfans, milanese, è nata nel 1995 ed è fresca di laurea in Giurisprudenza con una tesi sull’infortunio sul lavoro. Alterna lo studio all’attività sul noto sito di contenuti hard, adesso infatti si è iscritta ad un master in criminologia. A La Zanzara racconta che uno dei suoi abbonati ha pagato con il Reddito di cittadinanza: “Uno mi ha chiesto uno spogliarello e ha detto che voleva pagare col reddito di cittadinanza per avere il video. Gli sono arrivati i soldi, mi ha comprato un intimo e ho fatto quello che mi ha chiesto. Venticinque dollari in tutto. Ero seduta su una sedia, ho iniziato a spogliarmi se sono rimasta in tanga e reggiseno. Tutto lì…”.

“Mi sono laureata a luglio – racconta- con una tesi sugli infortuni sul lavoro. La mattina studio e il pomeriggio mi dedico a Only Fans”. Qual è il servizio più “richiesto? “Si chiama dick rating, cioè la valutazione dell’uccello. Mi mandano la foto del pene in tiro e io giudico, anche con severità, anzi soprattutto con severità. Molti godono nel farsi insultare e umiliare perché hanno un pisello piccolo”.

“C’è di tutto – racconta – anche chi mi da i suoi soldi senza volere nulla, si sentono degli schiavi, donano soldi con dei bonifici e si gasano e si eccitano per questo. Non vogliono nemmeno vedermi. Pagano e basta. Poi c’è uno che mi ha pagato per indossare dei guanti in lattice e toccarmi la faccia. Gli ho chiesto cinquanta euro e mi ha pagato. Ancora, c’è gente che vuole essere solo umiliata e poi coccolata: dai, stai tranquillo che ce la fai con quel tuo cazzetto…Mio padre quando l’ho raccontato si è messo a ridere”.

Tuo padre? “Sì, mio padre mi appoggia, è anche un grande ascoltatore della vostra trasmissione”. Come dicevamo tra le varie “specialità” della Borgonovo c’è il dick rating che consiste nell’inviare la foto del proprio pene, pagare e farselo valutare. “Alle persone - dice Ilaria a La Zanzara - piace farsi umiliare dai miei giudizi ed è soprattutto chi lo ha più piccolo a mandarlo. Sono molto severa”. Continua Ilaria: “Altro servizio è la vendita delle mie mutande sporche, la biancheria intima.

Ti chiedono di indossare le mutande in un video, nel quotidiano e poi le spedisco. Per questo chiedo sui 100, 150 euro. C’è chi ha pagato un video dove lei prendeva le mutande dal cesto della biancheria sporca, quelle accumulate nei diversi giorni”. Con trenta euro c’è la possibilità di chiedere come autotorturarsi il pene: “Gli ho detto di batterselo con il mattarello, oppure di chiuderselo nella porta. Costa poco perché mi diverto”. Recentemente, racconta ancora Ilaria, spendendo sessanta euro per mezz’ora, c’è anche chi ha utilizzato il ferro da stiro contro il proprio membro. “Non è finita qui – dice ancora – perché c’è anche uno che mi ha comprato un costume da dottoressa, e si masturbava facendo finta che lo visitavo, un altro poi che ha voluto che mi praticassero un massaggio cardiaco facendo finta di essere morta. Per questo ho un collaboratore fisso con cui faccio questi video”.

Lei ha un vero e proprio listino prezzi? “Sì, chi vuole video personalizzati paga di più oltre all’abbonamento Only Fans. Le chat erotiche arrivano fino a 400 euro”. Dopo la laurea continuerai a lavorare sul sito? “Sì, certo. Perché non dovrei? I miei genitori sono d’accordo, ed è la legge del mercato, non faccio nulla di male”. Per chi voterà? “Sono sempre stata leghista, mi piace Salvini e quello che propone sia per la sicurezza sia per la flat tax, sono una partita Iva”.

ilaria borgonovo 2