“MI HA DETTO VAFFANCULO, MA CHE SEI MATTO?” – “STRISCIA LA NOTIZIA” MANDA IL FUORIONDA DELLO SCAZZO TRA BARBARA D'URSO E VITTORIO SGARBI A “LIVE NON È LA D'URSO” – BARBARIE, IMPAZZITA PER L’AGGRESSIONE VERBALE DI SGARBI, CHIEDE LA SUA TESTA E SE LA PRENDE CON UN AUTORE: “OGNUNO REAGISCE COME CAZZO GLI PARE, QUESTO È IL MIO MODO. MI DICE VAFFANCULO IN DIRETTA A ME? MA STAI SCHERZANDO? O MI CHIEDE SCUSA O ESCE DALLO STUDIO. ANDATE A DIRGLIELO…” – VIDEO

"Ma stai scherzando?". Striscia la Notizia manda in onda il dietro le quinte dopo la rissa tra Barbara D'Urso e Vittorio Sgarbi a Live non è la D'Urso. Il critico, in collegamento, perde il controllo e manda letteralmente "a fare in c***" la conduttrice, dandole della "capra" e "pazza". La D'Urso lo caccia (Sgarbi risponde "vattene tu"...) e poi si va in pausa.

Questo quello andato in onda. Fuori dalla diretta, Striscia mostra nella rubrica I nuovi mostri quanto accaduto in studio nei secondi successivi. La D'Urso, comprensibilmente sconvolta, se al prende con un autore che la invitava a fare pace con Sgarbi: "Mi ha detto vaffanc***, ma che sei matto? Ti prego.

Ognuno reagisce come cavolo gli pare, io ho reagito così. Mi dice vaffanc*** in diretta a me? O mi chiede scusa o lo fate uscire dallo studio. Andate a dirglielo". Pare, comunque, che dopo essere stato radiato da Mediaset per punizione, Sgarbi possa tornare domenica prossima al Live: pace in vista?

