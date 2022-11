Ivan Rota per Dagospia

In tanga e guidata dal ballerino Antonio Berardi, Wanda Nara si è buttata in pista a Ballando con le Stelle con una sensuale bachata: ha preferito non fare il tango ,tipico dell'Argentina, perché secondo lei troppo triste. Invitata come concorrente per il prossimo anno da Milly Carlucci, la Nara dice che non potrà perché deve seguire i cinque figli. Selvaggia Lucarelli le dice se non ha i soldi per pagare una tata. E lei risponde che i ragazzi sono troppo discoli…

Alla domanda su Mauro Icardi, si é limitata a rispondere commentando la doppietta realizzata qualche ora prima dal marito durante il derby tra Galatasaray e Besiktas. “Ha segnato una doppietta durante il derby. Se segna, è un bene per la famiglia”, ha risposto sorridendo. Nessun commento sulla separazione e sul suo nuovo amore.

Parte la coppia Dario Cassini e Lucrezia Lando: le parole pronunciate dal comico nel filmato di presentazione in merito ai giudizi di Selvaggia Lucarelli, considerati di parte a causa della presenza in gara del fidanzato Lorenzo Biagiarelli scocciano la giurata che poi dice a Cassini:“Stasera squilla il telefono ed eri tu che mi dici ‘Ciao Selvaggia, guarda io volevo dirti che è tutto finto quello che faccio e dico, in realtà mi serve per il mio personaggio. Tu mi dai luce, quindi stasera dammi 3 perché davvero mi è utile’. Nessuno, in sette anni di Ballando con le stelle, si è mai permesso di chiamarmi e di dirmi quello che devo dire.”

Lorenzo Biagiarelli viene paragonato da Fabio Canino a Camilla Parker Bowles a causa della sua relazione: “Tu mi sei partito come una Camilla, vista un po’ così così, che però poi ha fatto una gran carriera”. Come in un teatrino, la Lucarelli risponde: “Comunque Camilla sta con quel cesso di Carlo, non sei molto gentile con me”.

Gabriel Garko e Giada Lini ottiene 45 punti nonostante il braccio fasciato dell’attore, prossimo a un’operazione: lui quasi bionico e in boxer che attizzano. Guglielmo Mariotto li nota e dice che a calzone basta cambiare una “elle” e…

Sempre Mariotto dice che Angelo Madonia é molto sexy quando difende la sua partner Ema Stokolma con la quale pare esserci più di un’amicizia. Le parole di lei, ieri sera, lasciano supporre una relazione tra i due.

E poteva mancare il momento della barzelletta sconcia di Iva Zanicchi? No, ormai Iva sta alla Carlucci come la Littizzetto sta a Fazio. E allora vai. Racconta di un tipo che raccomanda a un amico di andare in panetteria e mangiare tanto pane per “soddisfare” la moglie. Ordina cinque chili di pane, ma il panettiere gli risponde: “Se ne compra 5 chili, guardi che le diventa duro”… non capendo che il panettiere si riferisse al pane, la risposta immediata del protagonista della barzelletta è stata: “Diventa duro? Allora me ne dia 10 chili!”.

Ma é arrivata anche una seconda barzelletta forse ancora peggio della precedente. Un signore di nome “Ca**o Giuseppe” chiede, all’anagrafe, di poter cambiare il suo nome essendo imbarazzante, dunque quando l’addetto gli ha chiesto come avrebbe preferito chiamarsi, ha risposto “Culo Antonio”. Ma fa ridere?

Per i voti bassi e il commento al maglione indossato durante la gara (vuole vestirsi da solo), Giampiero Mughini si è scagliato contro la giuria e in particolare contro Alberto Matano. Finisce in sfida contro Dario Cassini-Lucrezia Lando e Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina. Vengono salvati Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli con il 56% dei voti e Dario Cassini e Lucrezia Lando con il 26% dei voti.Giampiero Mughini e Veera Kinnunen con il 18% vengono eliminati.

BALLANDO CON LE STELLE, LA TELEFONATA DI CASSINI A SELVAGGIA LUCARELLI: «QUELLO CHE FACCIO È TUTTO FINTO». SCOPPIA IL CASO

Da www.leggo.it

«Quello che faccio è tutto finto, mi serve per il mio personaggio»: a Ballando con le Stelle scoppia il caso di Dario Cassini. Durante l'ultima puntata del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, la giudice Selvaggia Lucarelli racconta in diretta di una telefonata ricevuta nel pomeriggio dal comico che le avrebbe chiesto di dare un voto basso alla sua esibizione. Cassini, da parte sua, durante la clip settimanale aveva accusato la Lucarelli di dargli sempre voti bassi per favorire il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, anch'egli in gara.

La polemica

«Io non credo di essere antipatico a Selvaggia Lucarelli, credo che accanirsi su di me le consenta di gestire meglio un conflitto di interessi. Se mio figlio partecipa a un torneo di calcio io non faccio l’arbitro», ha detto l’attore. «Tu pensi davvero che io ti giudichi in maniera severa per camuffare il mio conflitto di interessi con Lorenzo?», ha ribattuto la giornalista. Poi è arrivato il colpo di scena, e la Lucarelli ha raccontato di una telefonata ricevuta poco prima della trasmissione, alle 18.30.

La telefonata a Selvaggia Lucarelli

«Questa sera mi squilla il telefono - dice la giudice in diretta - ed eri tu che mi dicevi "ciao Selvaggia, io volevo dirti che è tutto finto quello che faccio, mi serve per il mio personaggio, quindi stasera dammi 3, perché davvero molto utile". Quello che succede qua dentro non è falso, io posso essere stronza, odiosa, ma nessuno in 7 anni mi ha chiamato per dirmi ciò che dovevo dire. Addirittura mi hai anticipato le battute che avresti fatto, dicendomi di rispondere». Accuse pesanti, tanto da portare Cassini a chiedere se la telefonata fosse stata registrata.

La replica di Cassini

Dopo l'intervallo pubblicitario, Cassini ha replicato a mente fredda all'accaduto: «Io credo di dover dire una cosa, Fabio e Selvaggia sono storicamente dei miei amici, oggi mi sono sentito di fare uno squillo all'uno e all'altra senza retroattività e se ho sbagliato mi scuso al punto tale da dire che se pensate che questa cosa sia sbagliata io sono pronto a fare un passo indietro e andare a casa. Pensi ci fosse qualche retropensiero da parte mia? Mi dispiaceva soltanto che quando la settimana scorsa ho avuto toni un po' alti, ho precisato che avrei continuato a reagire ai vostri pareri se non d'accordo».

BALLANDO, SELVAGGIA LUCARELLI ESAGERA: «RE CARLO È UN CESSO». LA GAFFE IN DIRETTA, GELO IN STUDIO. E I SOCIAL LA MASSACRANO

Da www.leggo.it

Selvaggia Lucarelli è un fiume in piena a Ballando con le Stelle. Dopo aver raccontato che Dario Cassini l'ha chiamata in privato per chiedere un accordo sul voto e aver detto a Paola Barale che la «attira sessualmente», è andata addirittura oltre. Nel mirino stavolta, niente popo di meno che Re Carlo d'Inghilterra. «È un cesso», ha detto l'opinionista e in studio è calato il gelo.

Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli

La gaffe è nata durante il giudizio a Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Fabio Canino l'ha paragonato a Camilla Parker Bowles, adesso regina consorte. Così è arrivata la risposta della giornalista. «Se lui è Camilla, io dovrei essere Carlo. Non mi fai un grande complimento paragonandomi a quel cesso...». Applausi poco convinti, poi in studio è calato il gelo. Canino ha fatto finta di non capire, così Lucarelli ha ribadito il concetto, usando gli stessi termini. A sciogliere l'imbarazzo ci ha provato Ivan Zazzaroni: «Mi ha appena chiamato l'ambasciata britannica, non l'hanno presa bene...», ha detto.

Social scatenati

Come era prevedibile, i social non gliel'hanno fatta passare liscia. «"Quel cesso di Carlo” sarebbe il Re d’Inghilterra. Magari un po’ di rispetto visto che non sei nessuno», dice un utente. «È davvero sgradevole», risponde un altro. «Ma chi te la dà questa confidenza?», si legge ancora su Twitter. E anche la Rai finisce nel mirino dei social per le parole della Lucarelli: «Nel programma di prima serata del sabato sulla prima rete di stato si dà del "cesso" ad un uomo di stato. La Rai, oggi».

