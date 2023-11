“MI HANNO ATTRIBUITO UNA STORIA D’AMORE CON IL PRESIDENTE LA RUSSA MA LUI E’ SOLO UN AMICO” – HEATHER PARISI IN UNA BOMBASTICA INTERVISTA SUL “FATTO” MOSTRA LA SUA “RICONOSCENZA” NEI CONFRONTI DI MARIA DE FILIPPI: “AMICI? NON HO CAPITO CHE BISOGNAVA RECITARE UN COPIONE. LI’ ERO FUORI CONTESTO” (MEDIASET PER QUESTE DICHIARAZIONI HA ANNUNCIATO DI ADIRE LE VIE LEGALI CONTRO LA PARISI) – "PUTIN? INSIEME A XI JINPING E’ L’UNICO LEADER CHE NON SI FA CONDIZIONARE – LORELLA CUCCARINI? NON VOGLIO PARLARE DI QUELLA PERSONA..."

La riconoscenza di Heather Parisi. Attacca Amici: "Non avevo capito che bisogna recitare un copione" pic.twitter.com/T8S3z1NuP5 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 5, 2023

MEDIASET A TUTELA DI "AMICI"

Mediaset ha dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un'intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma "Amici".

È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento.

HEATHER PARISI

Alessandro Ferrucci per il Fatto Quotidiano - Estratti

Heather Parisi vive da anni a Hong Kong con il marito, Umberto Maria Anzolin, e i loro gemelli. In Italia appare ogni tanto e ogni volta è come ribadire un assioma: lei è una delle più grandi star della cultura popolare italiana, quando gli spettatori si contavano in milioni, e a due cifre, i dischi erano oggetto di consumo e i brani venivano fischiettati da tutti. Con la Parisi pure ballati.

Rossella Brescia sostiene: “Era superdotata, le veniva tutto in maniera naturale. Chissà quando se n’è accorta”.

(Stupita) Davvero l’ha detto? È una ballerina vera, molto brava. E poi è una persona carina.

Quando se n’è accorta?

Ancora non lo so; c’è dietro tanto studio, tanto sacrificio, tanto lavoro; quando avevo undici anni già studiavo danza tutto il giorno, anche 15 ore, anche il weekend.

Stacanovista.

la russa

Quando sono arrivata in televisione, nonostante i dischi d’oro, le copertine e quel numero spropositato di spettatori, la mattina del giovedì e del sabato, alle nove, mi presentavo a lezione da un russo straordinario, che mi picchiava con il bastone.

(…)Ho sempre studiato con dei grandi insegnanti russi, tutti i migliori, compreso Michail Baryšnikov; (pausa) i russi sono un’altra scuola, un’altra mentalità e io arrivo da quella mentalità, non dal mondo statunitense.

Infatti è putiniana. Lo difende.

Lui e il presidente cinese sono gli unici leader non sono succubi; (resta zitta) non posso dire più niente, non andiamo oltre (e ride).

È lei ad aver parlato di russi.

Lo so, mentre li citavo ho pensato: “Cazzo, mi sono messa in trappola da sola”. Non voglio parlare di Putin.

heather parisi gigi proietti

È iconica.

Come definizione non mi piace; quello che mi stupisce, ogni volta che torno in Italia, è l’affetto che trovo, spesso accompagnato dalla frase “ti ammiro per quello che hai fatto e sei”.Ci mette la faccia. Sempre, non riesco a stare zitta, sono spontanea; per questo ho sbagliato con Amici.

Cosa?

Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto.

E...

Mi è dispiaciuto tantissimo: stavo in mezzo a dei giovani ma non ero in grado di seguire il copione (pausa e poi ride. Risata alla Parisi) Se vuole capire, capisce.

heather parisi 34

La De Filippi cosa le diceva?

Maria no, ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa; (cambia tono, lo alza) ai tempi di Sandra (Mondaini) e Raimondo (Vianello) seguivo quello che c’era scritto, poi con Raimondo...

Cosa?

Una volta, poco prima di entrare in scena, mi ferma e si raccomanda: “Quando dici ‘arteriosclerosi’ aggiungi ‘brutta la vecchiaia’”. Io non riuscivo neanche a pronunciare “arteriosclerosi” (ancora oggi impiega qualche secondo). Insomma, una volta in scena ho seguito le indicazioni di Raimondo e ho visto Sandra con la bocca aperta, con la mandibola crollata.

Niente compromessi?

(Ci pensa) Però sono laureata in paraculaggine.

heather parisi lorella cuccarini

Chi è stato il professore di paraculaggine?

Da sola. Non è stato semplice perché il mondo dello spettacolo è pieno di trappole e quando sono arrivata ero straniera, avevo 18 anni, fragile, senza la famiglia, facilmente manipolabile.

Se ne sono approfittati?

Ho pagato prezzi durissimi, ho vissuto rapporti malati, più dietro le quinte; (ci ripensa) però non mi piace la maschera, quella che indossano in molti.

Torniamo alle farfalle: davvero le sentiva prima di Fantastico?

heather parisi 34 copia

Erano diverse, allora ero incosciente, meno preoccupata; oggi sono cosciente e so di non poter sbagliare; difficilmente sbaglio perché mangio pane e volpe senza la coda.

Questa frase l’ha pronunciata a proposito della Cuccarini. Cosa c’entra?

Lo ha detto lei.

È vero, dalla Fagnani, dietro le quinte di Belve.

Ma non voglio parlare di quella persona.

Le è attribuita una storia d’amore con il presidente Ignazio La Russa.

No, solo un amico.

La sua carriera d’attrice è stata meno florida.

Perché ero etichettata come quella della televisione; mentre avrei voluto un percorso simile a quello di Cher.

Biden o Trump?

heather parisi lorella cuccarini

Oddio (silenzio)Pace.

Insistiamo.

Negli anni 80, durante i balletti, alzavo il pugno quindi ero di sinistra, poi sono diventata di destra perché ho messo due like a Trump, poi di nuovo di sinistra perché sono per la pace in Palestina. In realtà non ho mai avuto simpatie per un partito politico...

