“MI HANNO EPURATO” – SCOPPIA LA BOMBA GAETANO PEDULLÀ SU “DRITTO E ROVESCIO”. IL DIRETTORE DEL GIORNALE “LA NOTIZIA” DICE DI NON ESSERE STATO PIÙ INVITATO IN TRASMISSIONE DOPO L’ULTIMO SCAZZO CON MAURIZIO BELPIETRO, DEGENERATO IN URLA CON TANTO DI GESTO DELL’OMBRELLO FINALE: “PER SILENZIARE NOI POCHI GIORNALISTI NON ALLINEATI OGNI SCUSA È BUONA. IN QUELLA TRASMISSIONE PARAGONE PUÒ MANDARMI A FANCULO, CRUCIANI…” - VIDEO

VIDEO: VACANZE DI PASQUA ALL'ESTERO, LO SCONTRO TRA GAETANO PEDULLÀ E MAURIZIO BELPIETRO

Da "www.ilfattoquotidiano.it"

Scoppia il “caso” Gaetano Pedullà a Dritto e Rovescio. Il direttore de La Notizia è stato negli scorsi mesi un ospite fisso della trasmissione di Rete 4 condotta da Paolo Del Debbio ma, da qualche settimana, non si è più visto. Il motivo? Secondo quanto lo stesso Pedullà ha scritto sui social, ci sarebbe stata una “censura” nei suoi confronti dopo l’ultima lite con Maurizio Belpietro, degenerata e conclusasi con il gesto dell’ombrello da lui fatto in direzione di quest’ultimo.

Gaetano Pedullà manca infatti a Dritto e Rovescio proprio dalla puntata del 1 aprile, in cui fu protagonista di un focoso botta e risposta con Belpietro: un’escalation che, evidentemente, non è stata apprezzata da Mediaset. “Quando parli del mio giornale sciacquati la bocca, dici bugie“, aveva urlato quella sera Pedullà e, di fronte alle proteste del collega (“Non accetto che questo signore alzi la voce e non mi faccia finire”) si era alzato esplodendo in un gesto di rabbia: “Vuoi che me ne vada? Vuoi che me ne vada? Tiè, te ne vai tu“. E aveva quindi fatto il gesto dell'”ombrello” di fronte al padrone di casa Paolo Del Debbio che, dopo aver alzato la voce per zittirlo, aveva assistito impotente alla scena.

“Mi hanno epurato – è tuonato ora Pedullà sui social rispondendo ad un suo follower -. In quella trasmissione Paragone può mandarmi liberamente a fanc***, Cruciani come altri ospiti prendermi in giro, Belpietro diffamare addirittura il mio giornale, ma se io rispondo per le rime dopo essere stato attaccato sul piano personale e con argomenti che non c’entrano niente con la discussione, cacciano me.

D’altra parte per silenziare noi pochi giornalisti non allineati ogni scusa è buona. Pazienza, tanto so che tante persone ragionano con la propria testa e non con quella di chi fa o decide nelle televisioni”, ha concluso.

