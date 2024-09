“MI HANNO GRIDATO BRUTTA TETTONA, STAI ZITTA MENTRE FACEVO UN DRAMMA DI BERKOFF” – SIMONA IZZO RACCONTA A “STORIE DI DONNE AL BIVIO” LA CONTESTAZIONE SUBITA AL PARIOLI DI ROMA: “HANNO VIOLATO IL MIO TEMPIO. A PARTE L’EPITETO BRUTTISSIMO, MI SONO SENTITA PARALIZZATA, SONO QUASI SVENUTA DOPO E HO FATTO…” - VIDEO

Simona Marchetti per corriere.it

L’amore di Ricky Tognazzi le ha salvato la vita, impedendole di lasciarsi vincere da quella depressione che non aveva mai voluto affrontare. E Simona Izzo ne è più che mai consapevole, al punto da confessarlo senza reticenze all’amica Monica Setta. «Ho passato metà della mia vita a letto per una depressione bipolare che non ho mai voluto curare - ha raccontato infatti l’attrice nel corso del programma «Storie di donne al bivio» in onda lunedì 9 settembre su Rai 2 in prima serata - .

Mi ha salvato mio marito Ricky Tognazzi che, quando stavo male, mi lasciava dormire e mi accarezzava dolcemente, aspettando che il malessere passasse. Oggi ci amiamo più del primo giorno. La notte ci capita di fare l’amore e poi di stare abbracciati a mangiare un panino».

Cibo e sesso, un connubio imprescindibile in casa Izzo-Tognazzi, alla faccia dell’allarme che hanno messo sul frigo e che suona non appena uno dei due cerca di sgarrare dalla dieta. «Riusciamo a resistere agli attacchi di fame notturna solo quando facciamo l’amore», ha ammesso la doppiatrice che, a 71 anni, suonati, è ancora in splendida forma. «Ho fatto un lifting che tiene bene e mi do i pizzicotti al viso per la circolazione. Funziona. Mio marito mi dice che sono ancora molto sexy».

Durante l’intervista la Izzo è poi tornata sull’episodio che pochi giorni fa ha visto coinvolto il suo ex marito, Antonello Venditti, duramente criticato sui social per aver preso a male parole una fan che aveva interrotto il suo concerto a Barletta, senza sapere che si trattasse di una donna disabile. «Ha commesso sicuramente una leggerezza ma non è un mostro. È un uomo di cultura, che ha profondo rispetto per la gente e per il suo pubblico. Il video della serata è diventato virale e gli odiatori hanno massacrato Antonello, ma in modo eccessivo e ingiusto. Lui, dal palco, non si era accorto di nulla. Può accadere in un concerto, anche se la cosa è deprecabile comunque», ha concluso l’attrice.

