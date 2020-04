“MI PIACE STARE CON LA MIA FAMIGLIA, QUELLO CHE NON MI PIACE È FARE A MENO DEL SESSO” – ROCCO SIFFREDI RACCONTA LA SUA QUARANTENA A BUDAPEST: “HO RISCOPERTO UNA NUOVA ADOLESCENZA” – “QUI LA CHIUSURA È MENO SEVERA CHE IN ITALIA, MA NOI STIAMO IN CASA COMUNQUE. IL PORNO? NON SI È FERMATO. NON CI SONO PRODUZIONI PROFESSIONALI MA GLI APPASSIONATI E LE PROFESSIONISTE FANNO VIDEO IN CASA E…”

Massimo Murianni per Novella 2000

«Mai passato in vita mia un periodo così. Mi sveglio ogni mattina e posso decidere cosa fare, scegliere anche di non fare niente».

Eppure Rocco Siffredi, il re del cinema hard, ha partecipato all’Isola dei famosi, e non si ricordano ritmi estenuanti e impegni pressanti in quelle settimane in Honduras...

«Non era la stessa cosa: c’erano le telecamere che ti seguivano, le indicazioni della produzione con i compiti da svolgere... Era comunque uno show. Ora è vita vera. C’è l’ansia per il virus e c’è la possibilità inedita per me di avere tempo da costruire».

rocco siffredi con la moglie rosa 1

Rocco è nella sua casa a Budapest, in Ungheria. Chiuso in casa con sua moglie e i vostri figli?

«Sì, siamo noi quattro. Qui la chiusura è meno severa che in Italia, ma noi stiamo in casa comunque, è una scelta di intelligenza, consapevoli di essere in una condizione privilegiata».

Perché?

rocco siffredi con i figli leonardo e lorenzo

«Viviamo nella periferia della città, con il verde intorno. Casa nostra è molto grande, ha il giardino e poi ci sono i 100mila metri quadri del mio studio, dove giro i film e ho la mia Academy per attori porno».

Ma non può lavorare.

«No, quello no. Ci dedichiamo alla ristrutturazione, imbianchiamo, piccoli lavori che rimandi sempre perché non hai mai tempo».

rocco siffredi con i figli in una vecchia foto

ROCCO SIFFREDI MALENA

Tutto il mondo è chiuso in casa, o quasi, e si annoia. I dati dicono che è aumentato il consumo di video hard, ma paradossalmente si è fermata la produzione.

«Non è vero. Non ci sono produzioni professionali, ma gli appassionati girano scene amatoriali e le condividono. E anche le attrici professioniste fanno video in casa. Anche personalizzati per i fan: magari inseriscono il nome del fan in una scena di autoerotismo... Mentre il mondo della prostituzione, che è diverso dal nostro, ma lavora sempre con il sesso, si è davvero fermato, il nostro va avanti in modo diverso».

E lei come contribuisce?

«Ogni sera alle 21 sul mio canale youtube intervisto in diretta una pornostar internazionale scelta dai fan. Un momento di svago per tutti. Finora nessuna ha mai rifiutato l’invito».

rocco siffredi e la moglie rosa in una vecchia foto

Per la prima volta nella vita è libero, senza impegni. Per la prima volta, in 27 anni di matrimonio, è tutto per sua moglie Rosa e i vostri due figli Lorenzo e Leonardo. Tiene botta?

«Mi piace stare con la mia famiglia. Quello che non mi piace è fare a meno del sesso. All’Isola dei famosi mi ero dato una regola mentale, talmente interiorizzata che anche quando sono tornato, per due settimane, non ho avuto stimoli. Mia moglie era preoccupata».

Appunto: ora ha sua moglie accanto.

«Non mi pare giusto fare pressione su di lei per farla stare dietro a mie esigenze. Così ho riscoperto una nuova adolescenza, mi dedico a me stesso come un ragazzino...».

rocco siffredi con la moglie rosa

Chiaro. I suoi ragazzi, nessuno dei quali ha intenzione di seguirla nella professione, come stanno?

«Lorenzo, il più grande, che lavora con i video e mi aiuta nelle produzioni, già prima lavorava da casa. Non è cambiato molto per lui. Chi soffre di più è Leonardo, il piccolo».

avn rocco siffredi

Piccolo... Ha vent’anni, è una promessa ungherese del salto in alto, va all’università!

«E studia ingegneria meccanica. È contrariato e frustrato perché aveva preparato degli esami che non ha potuto dare. In casa è lui quello più colpito dalla situazione».

vman i boxer di rocco siffredi

In che senso?

«Rosa e io siamo rientrati dall’Italia con uno degli utlimi voli prima del lockdown. Siamo venuti qui perché in Italia non abbiamo un posto dove stare. Arrivati a casa, Leonardo ci è stato lontano per due settimane».

Rocco, sta facendo progetti per il dopo?

«Non puoi fare previsioni. Ero pronto a debuttare a teatro con il mio spettacolo, all’Ariston di Sanremo il 21 maggio... Tutto volatilizzato. Possiamo solo cercare di trovare positività interiore in questo momento di negatività».

