Niccolò Fantini per “Novella 2000”

Lui è una leggenda vivente: l’imperatore mondiale del porno e un testimonial corteggiato da tv e pubblicità. Lei è la donna che lo ha scelto come compagno di vita. Il prossimo settembre a Budapest, dove vivono e lavorano, suggellano la loro, invidiatissima, intesa d’amore: una festa privata per il primo quarto di secolo vissuto insieme.

Rocco Siffredi e sua moglie Rosa Taszi si sono incontrati il 14 maggio del 1993 a Cannes, durante gli Hot d’Or del cinema per adulti, kermesse in contemporanea al più noto Festival nella riviera francese. Dopo un anno di corteggiamenti, si sono sposati a Budapest. E da allora sono una delle coppie più affiatate e ammirate».

Rocco, che tipo di celebrazione state organizzando lei e Rosa?

«Sono i venticinque anni del nostro matrimonio: è un grande risultato e abbiamo deciso di festeggiare come si deve. Siccome mia moglie è estremamente romantica, il minimo che posso fare per lei è organizzarle una festa strepitosa, con la famiglia, i figli e gli amici di tutta la vita. Praticamente è una cerimonia privata, una festa intima che faremo da noi a Budapest. Sarà un party privato, a fine estate e all’aperto, dove di solito giro: nei Siffredi Studios».

A Budapest, dove vi siete sposati nel 1994, giusto?

«Sì, ma il luogo non è importante. Per il semplice motivo che la cosa veramente importante è rivivere questo momento, ancora e insieme. E probabilmente con gli stessi abiti! Mia moglie è più dell’idea di farsi un abito nuovo, invece io mi rimetto lo stesso identico abito di 25 anni fa, una sorta di ritorno al passato».

Rocco cosa le manca quando è lontano da Rosa?

«Mi mancano il suo affetto e la sua presenza, soprattutto la sera, quando vado a dormire, o la mattina quando mi sveglio. Se devo andare a letto da solo e alzarmi da solo, per esempio se sono in hotel, in viaggio per lavoro... questa è davvero la parte più brutta, dove sento che Rosa mi manca tanto.

Poi mia moglie mi manca anche durante la giornata, ma è diverso: ci sentiamo spesso: videochiamate e videocamere avvicinano. Ma il risveglio senza Rosa, a me pesa. Una bella cosa che mia moglie mi ha dato è che ancora, dopo 25 anni, mi sveglio e averla al mio fianco è appagante: la sua mano, il suo braccio, il suo odore, è difficile descrivere la sensazione... ma è addirittura più intensa di prima. E credo la causa sia proprio perché tra noi due c’è un affetto molto forte».

Come si raggiunge un’intesa come la vostra?

«È il risultato di una vita intera: lei è la donna che amo, che stimo, che rispetto, che mi ha dato veramente tanto: una famiglia, la sicurezza e il rispetto. Anche per me stesso. Mia moglie mi ha solo dato. E tanto. Per questo, in un periodo della mia vita, ero un po’ in crisi: ero convinto che probabilmente non ero riuscito a darle abbastanza. Oggi mi sono liberato, soprattutto grazie a lei, di queste paturnie mentali».

Come si riesce a compiere il lungo viaggio della vita in piena sintonia con la propria compagna?

«A me fanno ridere quegli uomini che cadono dal cielo e dicono: “mia moglie mi ha lasciato, mia moglie aveva un altro e non mi sono accorto di nulla”. Se non ti sei accorto di nulla, vuol dire che non sei stato abbastanza attento verso tua moglie! Questa è la verità: la cosa più importante di un rapporto è l’attenzione. Occorre capire in tempo le situazioni che cambiano, non puoi arrivare quando il dado è tratto.

Di solito sono gli uomini egoisti che fanno questa fine: quelli che non si curano delle piccole attenzioni verso la partner, perché magari sono concentrati sulla carriera, sul lavoro, su altri interessi. E che per questo dimenticano di prestare attenzione alla propria compagna e si dimenticano di dedicarle attenzioni. Una cosa piccola, più un’altra cosa piccola, diventano due cose. E occupano già spazio. E poi diventano tre. E poi quattro e via dicendo. Alla fine la tua compagna prende il volo e tu non capisci più niente. Le piccole attenzioni non sono importanti: sono importantissime. Sono più importanti dell’atto sessuale in sé».

C’è qualche coppia che può essere d’ispirazione per il vostro rapporto?

«Sandra Mondaini e Raimondo Vianello potrebbe calzare. O almeno lo spero! Erano una coppia fantastica e simpaticissima, lavoravano insieme e vivevano in simbiosi. Si volevano molto bene e si vedeva. Si sono anche spenti, quasi insieme. Loro forse rappresentano un buon esempio, a ciò cui spero di poter ambire: complicità, divertimento, comprensione. Perché una coppia non scoppi, ci vuole un grande livello di comprensione e tolleranza, da parte di tutti e due i componenti. Mia moglie non è gelosa del sesso con le altre, ma può essere invece molto gelosa se lavoro nel weekend».

Ultima annotazione: Rocco Siffredi strappa complimenti anche per la forma fisica: lo scorso gennaio l’attore, produttore e regista italiano ha vinto, a 54 anni, tre ulteriori premi internazionali AVN a Las Vegas, che sono l’equivalente dell’Oscar nel Cinema per adulti.

