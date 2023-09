“MI RITROVO IN TESTA I PELI DELLA FIGA” – A “X FACTOR” FANNO FUORI L’UNICO GRUPPO DEGNO DI NOTA: I KEN LA FEN PORTANO SUL PALCO “IL CALVO”, UN BRANO SU UN TRAPIANTO DI CAPELLI FINITO MALE - IL PUBBLICO IMPAZZISCE E FEDEZ VIENE RIANIMATO DAL TESTO SPAZIALE. MORGAN LI PREMIA, MA TROVANO LA STRADA SBARRATA DA UN’AMBRA STIZZITA – LE LACRIME SUL BRANO DI NICCOLÒ SELMI, LE PROTESTE DEL PUBBLICO, LE “RAGAZZE PUNK” CHE NON ASCOLTANO IL PUNK E… - VIDEO

È inevitabile che il pubblico di un programma sentito e seguito come X Factor non resista alla tentazione di poter dire la sua, ed è per questo che la terza e ultima Audition di questa edizione ha visto gli spalti come protagonisti in più di un'occasione. Durante la puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle e in onda tutti i giovedì sera su Sky e in streaming su NOW è capitato, infatti, che il pubblico presente in sala facesse sentire la sua voce alla presenza di due performance in particolare: quella del sedicenne barese Gaetano De Caro che [...] supera le Audition e finisce ai Bootcamp, anche se per capire come se la caverà dovremo aspettare.

[...] l'ultima audition di X Factor 2023 si è fatta notare anche per via della performance di un tenero ragazzo di Lucca di nome Niccolò Selmi: la sua voce, il suo testo e la sua emozione sono riusciti, infatti, a smuovere qualcosa nei giudici al punto che hanno riconosciuto di avere di fronte un talento da non sottovalutare. «Sembri un ragazzo che è dovuto crescere troppo in fretta», gli ha fatto notare Morgan, mentre Ambra Angiolini non riusciva a trattenere la commozione. «Non hai idea quanto capisca quello che racconti. Lo fai con una gentilezza che in queste situazioni non è mai facile, ed è per questo che ti dico grazie», ha aggiunto Ambra. Per lui sono, come era prevedibile, quattro convintissimi sì.

Per il resto, l'ultimo atto delle audizioni di X Factor ha regalato diversi siparietti ed esibizioni su cui porre l'attenzione: dalla versione personale e convinta di una canzone di Nina Simone da parte della giovane Francesca Spennato alla band dei Ken La Fen che è riuscita a far piegare Fedez in due dalle risate per via di un inedito nel quale nel ritornello si citano i «peli di f*ga» che avrebbe senz'altro incontrato il sorriso di Elio e le Storie Tese.

Purtroppo i ragazzi, nonostante la simpatia e i vestiti alternativi - da quello di un cherubino a quello di uno sceicco arabo - non sono riusciti ad accedere ai Bootcamp, anche se siamo certi che troveranno comunque un modo per farsi notare. Il bilancio di questa prima fase di X Factor è senz'altro in positivo: abbiamo visto sfilare tanti talenti e abbiamo visto i giudici ora concordare e ora non mandarsele a dire. I Bootcamp saranno il primo banco di prova per capire se i ragazzi selezionati riusciranno a essere confermati oppure no

