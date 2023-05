HANNO SCAMBIATO DE ROSSI PER UN BAGARINO? L’EX CAPITANO GIALLOROSSO SI SFOGA SUI SOCIAL - "NON CHIEDETEMI I BIGLIETTI PER LA FINALE DELLA ROMA, NON CE L'HO. CHI PARTE SENZA TAGLIANDI È STRONZO DUE VOLTE" – DE ROSSI IL 31 MAGGIO NON SARÀ A BUDAPEST PERCHÉ DOVRÀ ASSISTERE AL DIPLOMA DELLA FIGLIA GAIA: "FATE I BRAVI, VE PREGO. NON CHIAMERÓ I GIOCATORI PERCHÉ…”