“MI STATE DICENDO CHE BRIDGERTON È STATA SNOBBATA DAI GOLDEN GLOBE? È UNA TRUFFA!” – I FAN DELLA SERIE PIZZI E ZOZZETTE SONO INCAZZATI NERI PER L’ESCLUSIONE DALLE NOMINATION DELLE TROMBATE DI DAPHE E IL DUCA HASTINGS: LA SERIE PIÙ VISTA DI NETFLIX HA INCOLLATO ALLO SCHERMO 82 MILIONI DI ABBONATI CHE GRIDANO ALLO SCANDALO E SONO GIÀ CON LA BAVA ALLA BOCCA DA QUANDO È STATA ANNUNCIATA LA SECONDA STAGIONE… VIDEO

Alcuni fan di Bridgerton non hanno gradito l’esclusione dalle nomination ai Golden Globe di Bridgerton, la serie Netflix di Shonda Rhimes. Non tanto – o almeno, non solo – per il valore della serie in sé, ma a fronte delle nomination raccolte da Emily in Paris, serie con Lily Collins sempre distribuita dalla piattaforma streaming, ma a quanto pare non giudicata abbastanza meritevole. Alcuni commenti evidenziano proprio il disappunto di alcuni fan rispetto a questa decisione:

“Mi state dicendo che Bridgerton e Zendaya non hanno ricevuto nessuna nomination per i Golden Globe ma Emily in Paris sì?”

“Non riesco a credere che Emily in Paris sia stato nominato mentre Bridgerton è stato snobbato”.

“Immagino che ai Golden Globe non abbiano mai visto Bridgerton”.

“Quindi, insieme a I May Destroy You, le seguenti serie sono state completamente snobbate ai Golden Globe: Euphoria (ancora), Never Have I Ever, Bridgerton”.

“Aspettate un attimo, mi state dicendo che la serie più popolare di Netflix di sempre, Bridgerton, ha ottenuto zero nomination ai Golden Globe, ma quell’abominio che è Emily In Paris è stato nominato per la migliore serie commedia/musical? Date un senso ai Golden Globes”

I Golden Globe Awards, i premi organizzati dall’Hollywood Foreign Press Association, quest’anno si svolgeranno il 28 febbraio, quasi due mesi dopo la tradizionale cerimonia. Durante la serata, Jane Fonda e Norman Lear riceveranno rispettivamente il Cecil B. DeMille Award e il Carol Burnett Award.

BRIDGERTON LA TRAMA

“Bridgerton è una serie romantica, scandalosa e arguta che celebra l’eternità di amicizie durature, famiglie che trovano la loro strada e la ricerca di un amore che conquisti tutto”. Lo show nasce come adattamento dei romanzi best seller di Julia Quinn, ed è stato creato per la TV da Chris Van Dusen e prodotto dalla Shondaland di Shonda Rhimes.

La serie è interpretata da Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter e Harriet Cains.

