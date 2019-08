VEDIAMO SE RIUSCIRÀ A STARLE VICINO COME NON HA FATTO CON ME

“Mi stavo annientando nell'attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso”: così, in un’intervista a Diva e Donna, Elisa Isoardi rivendica la saggezza della decisione di chiudere la relazione con Matteo Salvini, ministro dell’Interno. La conduttrice de La prova del cuoco non sembrerebbe avere mai ripensato con rimpianto alla lunga storia d’amore vissuta con il leader della Lega. Due vite diverse quelle condotte dai due, al punto che i rispettivi impegni li avrebbero irrimediabilmente allontanati:

Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi. Mi dicono: ‘Ma sei cretina? Potevi essere la donna del futuro premier'. Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa.

Da mesi, Salvini è legato a Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore Denis Verdini. Quel legame non avrebbe provocato la gelosia della Isoardi, al contrario le ispirerebbe il desiderio di sapere come andranno le cose, se gli errori commessi in passato saranno almeno serviti a insegnare loro qualcosa: “Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita. La politica oggi è livore. Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso. Vediamo se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me. E viceversa. Vorrei anche io una Francesca al maschile al mio fianco”.

“Magari l'avessi trovato!” conclude la Isoardi quando le chiedono se sia tornata a innamorarsi. Per un breve periodo, la conduttrice de La prova del cuoco è stata legata all’imprenditore Alessandro Di Paolo ma quella simpatia non sarebbe mai andata oltre le fasi iniziali. “Vuoi mettere la soddisfazione di riuscirci da sola?” aveva scritto in una foto postata su Instagram qualche giorno fa, scatto che la vedeva impegnata a sistemare il giardino di casa. Da sola, appunto, in attesa di tornare al suo lavoro in tv.

