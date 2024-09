“LA MIA EX SUOCERA SE NE ANDRÀ IN QUESTE ORE. CIAO LAURA” –

Nuove frontiere del lutto in tv: le condoglianze anticipate in diretta

"Se ne andrà in queste ore, ciao Laura" pic.twitter.com/lK7OC1SQ5n — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 28, 2024

Un momento interlocutorio nelle battute finali dell'ultima puntata del Grande Fratello: l’opinionista tv Beatrice Luzzi ha voluto mandare un messaggio alla sua ex suocera, riferendosi a quanto si può capire alla mamma dell'ex marito Alessandro Cisilin […] "Voglio salutare la mia ex suocera che ci sta lasciando tutti, in queste ore se ne andrà e non potendo essere lì per l'ultimo saluto, lo faccio da qui. Ciao Laura".

Parole che suonano come condoglianze anticipate […] ponendo anche una questione di privacy. Un “saluto”[…] diventato virale sui social, scatenando una bufera di interventi di disapprovazione. E tra i vari commenti, anche quello dell’azienda di onoranze funebri Taffo: “Nemmeno noi arriviamo a tanto”.

